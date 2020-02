Onderzoek naar rekenfout van 26 miljoen euro gestart Jef Van Nooten

07 februari 2020

14u30 3 Turnhout In Turnhout is het externe auditbureau aan de slag gegaan om te achterhalen wat er is fout gelopen bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. In Turnhout is het externe auditbureau aan de slag gegaan om te achterhalen wat er is fout gelopen bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Daarbij werd een rekenfout van 26 miljoen euro gemaakt.

Het stadsbestuur van Turnhout heeft donderdag Deloitte aangesteld als extern auditbureau. “De externe auditors lichten de interne processen door om te weten te komen hoe dit is kunnen fout lopen. Zodra we de conclusies hebben, zullen we maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen”, zegt schepen voor Financiën Francis Stijnen.

Rapport

De resultaten van het onderzoek worden in de loop van dit voorjaar verwacht. “Dat rapport zullen we in alle openheid delen met onze raadsleden”, aldus nog Francis Stijnen.

Pensioenreserve

De schepen van Financiën heeft tijdens een verenigde commissie ook het gecorrigeerde meerjarenplan voorgesteld aan de raadsleden. Zoals aangekondigd wordt van de 32 miljoen euro die was voorzien om de stedelijke pensioenreserve extra te verhogen, 26 miljoen gebruikt om het meerjarenplan te regulariseren. “Het gaat om een tijdelijke oplossing. Het stadsbestuur start nu ook met het uitwerken van een plan om in de volgende zes jaar de pensioenreserve toch verder te kunnen aanvullen.”