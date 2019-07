OCMW Turnhout leidt anderstalige leefloners op tot magazijnier Jef Van Nooten

01 juli 2019

15u12 11 Turnhout OCMW Turnhout heeft samen met LBC Volwassenenonderwijs een opleiding magazijnmedewerker aangeboden aan anderstalige leefloners. Bedoeling is de nieuwkomers aan een job in de logistieke sector te helpen. “Bijzonder aan het project is dat OCMW Turnhout de opleiding betaalde en de cursisten hielp met de Nederlandse taal.”

Het stadsbestuur en OCMW van Turnhout vinden het belangrijk om mensen met een leefloon aan het werk te krijgen. “Het stadsbestuur maakt een beleidsprioriteit van het samenwerken met werkgevers”, zegt schepen van Werk Luc Op de Beeck (CD&V).”Op die manier willen we de noden van de lokale arbeidsmarkt zo goed mogelijk in kaart brengen en kunnen we onze opleidingen daarop afstemmen.”

Eén van de projecten die werd opgestart om leefloners aan het werk te krijgen, is het organiseren van een korte opleiding tot magazijnmedewerker. “Om anderstalige nieuwkomers op weg te zetten naar een job in de logistieke sector.”

Alleen mannen

Voor de opleiding klopte het OCMW aan bij LBC Volwassenonderwijs. Negentien mannen, van jonge twintigers tot vijftigers, volgden de opleiding die in maart startte. “Na vier weken basisvorming gingen zij ook effectief aan de slag in de logistieke sector, in eerste instantie in de vorm van werkplekleren na de basisvorming”, zegt Manu Bracke van LBC Volwassenenonderwijs. “Eind vorige week ontvingen ze een officieel erkend certificaat uit het volwassenenonderwijs. Nu kan de zoektocht naar een job écht beginnen.” Zowel voor de stage als voor het toeleiden naar de arbeidsmarkt leggen Stad en OCMW Turnhout contacten met het bedrijfsleven en uitzendkantoren.

Uniek aan deze opleiding is dat ze georganiseerd wordt voor cursisten met een andere moedertaal dan het Nederlands. “Voorafgaand aan de effectieve opleiding waren er daarom al sessies om de deelnemers vertrouwd te maken met de specifieke woordenschat rond magazijnwerk. Die vorm van pre-teaching werd georganiseerd door de arbeidstrajectbegeleiders van OCMW Turnhout”, verduidelijkt Kelly Verheyen, schepen van Sociale Zaken en Wonen. “En ook tijdens de opleiding werd de vakleerkracht bijgestaan door medewerkers van het OCMW die de cursisten specifiek hielpen met Nederlands en die hen ook met andere raad bijstonden.”

Tekort

Het OCMW koos niet toevallig voor een opleiding tot magazijnier. “We weten dat er een tekort is aan opgeleide magazijnmedewerkers. Er is ook interesse om een opleiding te volgen, maar onze cliënten botsten vaak op wachttijden bij bestaande opleidingen zoals die van VDAB. Bovendien vormt het niveau Nederlands van onze groep cursisten een extra drempel. Deze samenwerking maakte het mogelijk om nog meer op maat te werken”, zegt Ellen Van Minnebruggen, begeleidster bij het OCMW in Turnhout.

Succes

Stad en OCMW blikken erg tevreden terug op de opleiding. “We denken er daarom aan om in de toekomst vaker van zo’n opleidingen voor anderstaligen te organiseren. Eventueel ook opleidingen binnen andere sectoren”, aldus nog Kelly Verheyen.