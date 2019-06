Ober blaast Tamboerke nieuw leven in: “Vaste job opgezegd voor dit avontuur” Jef Van Nooten

11 juni 2019

16u06 5 Turnhout Vier maanden nadat de vorige uitbaters het voor bekeken hielden, vloeit er weer bier uit de tapkraan van het Tamboerke. De brasserie op de Grote Markt in Turnhout werd dinsdag heropend door Dirk Bastiaensen (44). “Ik heb mijn vaste job als bediende opgezegd om dit avontuur aan te gaan”, vertelt Dirk.

Brasserie Tamboerke op de Grote Markt in Turnhout werd 35 jaar geleden opgericht. De taverne werd lange tijd uitgebaat door Wim Sterkens. Begin 2016 kwam er een nieuwe uitbaatster, maar die sloot in februari plots de deuren. Enkele weken later werd het faillissement uitgesproken. De brasserie was sindsdien gesloten, maar na vier maanden leegstand is de taverne sinds dinsdagochtend weer open.

Jarenlang in horeca

Het Tamboerke wordt nieuw leven ingeblazen door Dirk Bastiaensen. De man is geen onbekende voor de horeca in Turnhout. De voorbije twintig jaar was hij tijdens de weekends als garçon terug te vinden achter de toog van verscheidene cafés op de Grote Markt. “Ik heb jarenlange ervaring in de horeca. Naast mijn vaste job als bediende heb ik altijd weekendwerk in de horeca gedaan. Vroeger, rond mijn 25ste, heb ik zelfs vijf jaar voltijds in de horeca gestaan”, vertelt Dirk. “Na al die jaren als garçon heb ik nu eindelijk de stap gewaagd om zelf een horecazaak te runnen. Dat mensen mij (her)kennen van andere horecazaken is wellicht een voordeel.”

Dirk had een vaste job als bediende bij een firma in bouwmaterialen. Daar gaf hij zijn ontslag. “Ik heb die job opgezegd om dit avontuur aan te gaan, samen met mijn vrouw. Zij heeft vroeger nog zes jaar in het Tamboerke gewerkt”, vervolgt Dirk Bastiaensen. “Ik moest mijn job wel opzeggen. Een brasserie runnen in combinatie met een vaste job is niet mogelijk.”

Meteen goed vol

Dirk hoopte het Tamboerke vorige maand al te heropenen, maar de gesprekken met curator en brouwerij Haacht (eigenaar van het pand) duurden langer dan verwacht. Uiteindelijk kon hij het Tamboerke nog voor de start van de zomer heropenen. Een ideale periode om te starten. Dat werd dinsdagmiddag al meteen duidelijk op de eerste openingsdag. “Het zat meteen goed vol”, glundert Dirk. “Als het zo druk blijft, mogen we niet klagen. Ik schrok er nochtans van, want ik heb helemaal geen reclame gemaakt voor de heropening. De brasserie heeft bovendien vier maanden leeg gestaan, maar blijkbaar vinden de mensen snel hun weg terug naar hier. We willen er terug het Tamboerke van vroeger van maken, met de sfeer van 5 à 10 jaar geleden.”

Behalve het wijnrek in het midden van de zaak heeft Dirk het interieur van het Tamboerke volledig veranderd. Maandag is sluitingsdag, de andere dagen is de brasserie open.