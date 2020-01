Nieuwe veroordeling voor ex-kroegbaas Obelisk: Jelle C. in gevangenis betrapt met drugs Jef Van Nooten

07 januari 2020

13u19 5 Turnhout De 28-jarige Jelle C. heeft een nieuwe veroordeling opgelopen. De ex-kroegbaas van café Obelisk in Turnhout krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf voor drugsbezit in de gevangenis van Hoogstraten. Hij zit er een celstraf van 7 jaar uit voor een waslijst aan feiten.

Jelle C. werd in maart 2017 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Eerder had ook de rechtbank in Turnhout diezelfde straf uitgesproken. De kroegbaas van voormalige café Obelisk op de Grote Markt in Turnhout kreeg die straf voor een hele reeks tenlasteleggingen: Verkrachting van verscheidene kinderen, aanranding van de eerbaarheid, aanzetten tot ontucht, schriftvervalsing, afpersing, vrijheidsberoving, drugs dealen, belaging, bedreigingen, verboden wapendracht, ... De meeste feiten pleegde hij in of boven zijn café.

De man werd na zijn veroordeling opgesloten in de gevangenis in Hoogstraten. Daar werd hij op 10 maart 2019 betrapt in het bezit van amfetamines. Dat levert hem een bijkomende veroordeling op: een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel en een boete van 8.000 euro (waarvan 7.800 euro met uitstel).