Nieuwe toekomst voor site LeBon: “Leegstand tegen Kerstmis 2020 wegwerken” Winkels en woningen terug in Turnhoutse handen Jef Van Nooten

20 september 2019

10u54 9 Turnhout De LeBon-site in Turnhout gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Twee Turnhoutse projectontwikkelaars sloegen de handen in elkaar om de site met winkels, appartementen en parking over te kopen van AG Real Estate. “We willen deze verloederde site terug in zijn glorie herstellen”, klinkt het.

Site LeBon zou jaren geleden normaal al plaats maken voor Victoriehof, een groots project met 5.400 vierkante meter woonoppervlakte, 8.600 vierkante meter woon- en horecaruimte, 378 ondergrondse parkeerplaatsen en 325 fietsenstallingen. AG Real Estate kreeg ook een socio-economische vergunning voor het project, maar het stadsbestuur vocht die vergunning aan bij de Raad van State omdat Victoriehof te veel concurrentie betekende voor Turnova.

De Raad van State vernietigde de vergunning, waardoor van het Victoriehof geen sprake meer kon zijn. Maar AG Real Estate had intussen alle huurcontracten van de winkels op de Lebon-site al opgezegd. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie van het project.

De situatie leidde tot een grote leegstand en verloedering op site LeBon, maar daar komt op korte termijn verandering in. Projectontwikkelaars Sebastien Hendrickx en Frank Moyaert hebben na 1,5 jaar onderhandelen de site overgekocht van AG Real Estate. LeBon is daardoor voor het eerst sinds lang terug in Turnhoutse handen gekomen. De nieuwe eigenaars willen de site nu zo snel mogelijk terug opwaarderen en van Lebon een site maken met 220 parkeerplaatsen, 22 winkelpanden, 3 horecapanden en 25 woningen. “We zijn alvast gestart met een grondige renovatie van de 25 woningen boven de winkels”, zegt Sebastien Hendrickx. “Bedoeling is dat die terug een bestendige bewoning krijgen. Bij AG Real Estate was een domiciliëring er niet mogelijk. Wij willen die appartementen wel terig op lange termijn verhuren.”

De appartementen worden vanaf januari verhuurd. Voor de leegstand in de winkels weg te werken, geven de nieuwe eigenaars zich tot Kerstmis 2020. “De meeste winkelpanden zijn perfect in orde. Daar zijn weinig werken in nodig. Vanaf volgende week worden ze terug te huur aangeboden, aan prijzen die zeer marktconform zijn. Je kan hier al een winkelpand huren vanaf 1.200 à 1.300 euro, dat is zeer goedkoop per vierkante meter.”

De eigenaars maken zich sterk dat alle winkels tegen december volgend jaar ingevuld zullen zijn. “De voorbije jaren zaten we in een impasse. Veel retailers durfden geen keuze maken omdat er onduidelijkheid was wat er eerst zou zijn: Turnova of Victoriehof. Nu is die impasse er niet meer, en kunnen ze perfect een keuze maken waar ze willen huren”, zegt Sebastien Hendrickx.

Behalve de winkels en woningen, krijgt ook de parking een facelift. De parkeerplaatsen worden iets breder. “Het groene karakter van de parking gaan we wel zeker behouden. De openingsuren worden ruimer, en wellicht komen er ook mogelijkheden voor nachtparkeren.