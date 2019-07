Nieuwe perrons voor station in Turnhout: geen treinverkeer op 10 en 11 augustus Jef Van Nooten

31 juli 2019

14u22 26 Turnhout Het treinverkeer in het station van Turnhout zal op 10 en 11 augustus een weekend lang onderbroken zijn. Aanleiding zijn de werken die er sinds februari worden uitgevoerd om het comfort te verhogen. Alleen de toeristentrein naar de kust zal dat weekend vanuit Turnhout vertrekken.

Pendelaars die de trein nemen in het station in Turnhout werden jarenlang stiefmoederlijk behandeld, maar mogen zich aan verbetering verwachten. Infrabel en NMBS zijn eerder dit jaar gestart met werken aan het station. “De perrons worden er vernieuwd en verhoogd om het comfort van de reizigers te verhogen”, klinkt het.

De werken zijn al sinds februari aan de gang en lopen nog tot begin 2020. Omwille van die werken zal het treinverkeer onderbroken worden in het weekend van 10 en 11 augustus. “Tijdens dit weekend wordt er vanaf vrijdagnacht tot en met zondagnacht ononderbroken gewerkt. De toeristentrein naar de kust zal wel nog rijden op 10 en 11 augustus. Om veiligheidsredenen vinden deze werken ook ‘s nachts plaats. Deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen.”

Behalve het verhogen van de perrons, wordt de betonbetegeling ook doorgetrokken tot aan de Guldensporenlei. Die ingreep moet het probleem van waterplassen op de

kiezeltjes oplossen. Op de perrons komen ook overdekte zitbanken.

Volgens de huidige planning zal er ook in het weekend van 12 en 13 oktober geen treinverkeer mogelijk zijn in het station in Turnhout. NMBS voorziet telkens een alternatieve busdienst voor de reizigers.