Nieuwe cocktailbar-restaurant ‘Bar Fizz’ op Zegeplein Toon Verheijen

14 februari 2020

19u05 0 Turnhout De voormalige discotheek Pike krijgt een tweede leven. De uitbaters van café Dépot en Kollektiv Productions starten er eind maart met Bar Fizz, en dat in samenwerking met Caseïne uit Hoogstraten. “Gezellig iets drinken en tegelijk iets kunnen eten, dat was iets dat we misten in Turnhout”, klinkt het bij de initatiefnemers.

Het smalste pand op het Zegeplein heeft al een hele geschiedenis. Het maakte furore als discotheek The Pike, stond nadien een hele tijd leeg en werd ingevuld als binnenspeeltuin om nadien ook nog even diens te doen als feestzaal Royal. Het pand kreeg toen zelfs een verbinding met horecazaak Tamboerke op de Grote Markt. “Een tijd geleden viel ons oog op het pand en het leek ons wel iets”, vertellen Matthias Baeten, Philip Boermans, Klaas Michielsen en Stef Hessbeens. “Niet dat we meteen naar iets op zoek waren, maar alles viel een beetje samen. Een leuk pand, een gevel die iets uitstraalt en bovenaan een kantoorruimte. Uiteraard liepen we wel al rond met het idee om iets extra te verwezenlijken in de binnenstad.”

Caseïne

De vier initiatiefnemers gaan voor Bar Fizz - de naam voor de nieuwe zaak - een samenwerking aan met Caseïne van Kris Weygers en Erin Elst uit Hoogstraten. “We willen iets extra bieden”, vertellen de eigenaars. “We mikken vooral op jonge mensen die iets willen drinken, maar ook nog lekker willen eten. De klanten zullen kunnen kiezen uit drie of vijf gangen, maar net zo goed à la carte eten is mogelijk. Doorlopend zullen er ook aperitiefhapjes te verkrijgen zijn. Het is de bedoeling dat alles geserveerd zal worden als ‘sharing plate’.”

Extra uitdaging

Voor de mannen achter Kollektiv Productions (Bar 5 en Bar Basil) en café Dépot is het wel een extra uitdaging. “We wilden enerzijds een ietwat vast gegeven voor het concept dat we met de zomerbars en de pop-upevenementen van Kollektiv hadden”, vertellen de vier. “Bovendien kunnen we op de verdiepingen erboven ook een kantoorruimte creëren wat we ook zochten. We gaan de eerste tijd open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 18 en sluitingstijd. Het is niet de bedoeling dat we en uitgaanscafé worden. De muziek gaat misschien harder na 22 uur, maar de hoofdbedoeling blijft dat je bij ons iets kunt komen eten. Gezellig en op een rustige manier.”