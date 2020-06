Nieuwe beelden van wolf Billy in Oud-Turnhout Jurgen Geyselings

21 juni 2020

17u59 0 Turnhout Welkom Wolf ontving van een waarnemer de boodschap dat Wolf Billy op 3 juni reeds aanwezig was in de buurt van Turnhout. Ter bevestiging hiervan zond hij hen beelden toe die hij begin deze maand kon maken in Oud-Turnhout.

Naar aanleiding van de aanrijding van wolf Billy op de ring rond Turnhout op vrijdagochtend 19 juni ontving Welkom Wolf een video van een alerte waarnemer met deze claim: “Het is onmogelijk dat wolf Billy van Duffel is gekomen. Want ik heb al op 3 juni beelden gemaakt van die wolf in Oud-Turnhout, maar ik heb ze niet gedeeld om de wolf te beschermen”, klonk het. Wat blijkt nu? Op de beelden is inderdaad een wolf te zien, zo goed als zeker Billy, in de omgeving van een brug over de E34 in Oud-Turnhout.



Met drie waarnemingen én de video weten we nu zeker dat wolf Billy al op 3 juni even in de buurt van Turnhout was

Met zijn video bewijst de waarnemer echter niet dat wolf Billy niet in Duffel zou zijn geweest, maar hij bewijst wél dat wolf Billy op 3 juni via Oud-Turnhout naar Duffel is gelopen. “Welkom Wolf had diezelfde dag al twee andere meldingen ontvangen van een wolf die op exact deze locatie de E34 probeerde over te steken, maar daar was geen keihard bewijs bij”, weet Jan Loos van Welkom Wolf. “Met drie waarnemingen én de video weten we nu met zekerheid dat wolf Billy op 3 juni al heel even in de buurt van Turnhout was, toen nog als passant richting het zuidwesten.”

Overnachting naast E34

Aangezien de wolf op 3 juni zowel ‘s ochtends vroeg als ‘s avonds laat aan de noordkant van de E34 werd gezien, is het zeer waarschijnlijk dat hij in een bosje of veld daar vlakbij de dag heeft doorgebracht, om vervolgens in de nacht van 3 op 4 juni de oversteek te wagen. Dat kan hij gedaan hebben door droogweg de brug te nemen, maar hij kan ook los over de snelweg zijn gerend of een onderdoorgang hebben gevonden. Op 6 juni werd hij dan voor het eerst gespot in Duffel.

Nederland

Een paar dagen voor zijn passage door Oud-Turnhout, op 1 juni, werd de wolf nog gezien door een natuurfotograaf in het natuurgebied De Moerputten in Den Bosch in Nederland. Daarna zijn de Nederlanders het spoor bijster, maar Welkom Wolf vindt hem nu - met vertraging - terug op 3 juni aan de E34 in Oud-Turnhout. En zo wordt de route van wolf Billy stukje bij beetje gereconstrueerd.

Wie denkt een wolf te hebben gespot, kan dat melden via het meldpunt op de website www.welkomwolf.be. Daar vind je ook alle info over wolven en over het wolf-proof maken van omheiningen voor kwetsbaar vee.