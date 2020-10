Nieuwe aanpak doet klachten over processierups met 40% dalen Jef Van Nooten

08 oktober 2020

13u54 1 Turnhout De nieuwe manier De nieuwe manier om de processierups te bestrijden in Turnhout heeft zijn vruchten afgeworpen. De stad kreeg dit jaar ‘slechts’ 108 meldingen binnen van nesten, dat is een daling van ruim 40% ten opzichte van het jaar voordien. “Door bijkomende maatregelen willen we volgend jaar nog beter doen”, zegt schepen Marc Boogers.

Verscheidene wijken in Turnhout – vooral Zevendonk ging jarenlang gebukt onder de jeuk – krijgen jaarlijks te kampen met een plaag van processierupsen. De stad zocht naar oplossingen en wijzigde dit jaar haar methode om de processierups te bestrijden. Zo werden 150 nestkastjes gehangen in en rond het woongebied van Zevendonk. “Omdat vogels de natuurlijke vijand zijn van rupsen”, verklaart schepen voor Groenbeheer Marc Boogers. “We hebben ook meermaals de bomen laten bespuiten met een bacterie die de rupsen doodt én nesten werden niet meer weggebrand zoals voorheen, maar opgezogen met industriële stofzuigers. Dan blijven er geen haartjes achter.”

108 meldingen

De nieuwe aanpak heeft zijn doel niet gemist. In 2019 kwamen er bij de stad nog 190 meldingen van nesten binnen. Dat cijfer daalde dit jaar tot 108, een daling van meer dan 40%.“We evalueren de bestrijding van de eikenprocessierupsen in Turnhout dit jaar positief”, vervolgt Marc Boogers. “Door de nieuwe maatregelen is de overlast minimaal geweest. We willen geen euforie creëren, want volgend jaar moet het even goed zijn of nog beter, door bijkomende maatregelen.”

Aaltjes

Als bijkomende maatregelen gaat de stad onder andere bloemenweides inzaaien in Zevendonk en op meer plaatsen in de stad preventief spuiten. Er komt volgend jaar ook een experiment met aaltjes, kleine wormen die bij de rupsen binnendringen waardoor ze sterven. “Ik denk dat we met onze aanpak en bijkomende maatregelen de volgende jaren een standaard kunnen zetten waar vele andere gemeenten die er last van hebben naar kunnen komen kijken”, besluit Marc Boogers.