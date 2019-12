Nieuw stripalbum in reeks Alexander De Grote voorgesteld in Speelkaartenmuseum Toon Verheijen

16u32 0 Turnhout Het Nationaal Museum voor de Speelkaart was zondag het decor voor de voorstelling van het nieuwe album in de stripreeks Alexander De Grote.

Het gloednieuwe album kreeg de titel ‘De Vloek van Poseidon’. De succesvolle Vlaamse stripreeks schetst een humoristisch beeld van de bekende Macedonische veroveraar. De auteurs zijn Lommels stadstekenaar Bart Proost en Antwerpenaar Bart Cassauwers. Samen met uitgeverij Strips2Go hadden ze een goede redenen om te kiezen voor een Turnhoutse lancering. Bart Proost is immers geboren in Turnhout. Hij is zelfs verre familie de ter ziele gegane drukkerij Proost. “Bovendien is en blijft Turnhout als bakermat van Stripgids en thuishaven van stripwinkel Tistjen Dop dé Vlaamse stripstad bij uitstek”, zeggen Bart Proost en Bart Cassauwers.

De bezoekers zondag werden getrakteerd op ‘ne getekende Loemelaer’, het Alexander-stripbier. Fablab 2300 zorgde voor Alexander-gerelateerde demonstraties van 3D-printing en lasercut-technieken. Er waren ook verschillende workshops.