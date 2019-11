Nieuw gebouw Het Lindeke helpt kwetsbare gezinnen de weg te vinden naar kinderopvang Toon Verheijen

01 november 2019

09u59 15 Turnhout De stad heeft in het Kinderdagverblijf Het Lindeke een nieuw gebouw geopend dat speciaal gericht is op occasionele opvang van kinderen. Ze krijgt daarvoor Europese centen en wil vooral een drempel wegnemen bij ouders die anders nauwelijks of geen beroep (kunnen) doen op kinderopvang.

Ouderschap kan soms een drempel vormen om een opleiding te vormen of zelfs te gaan werken omdat de ouders geen middelen hebben om kinderopvang te betalen. De stad hoopt daar nu iets aan te kunnen doen met het project PACE. “We zijn daar als stad al sinds 2016 bij aangesloten”, zegt schepen van Kinderopvang Jan Van Otten (sp.a). “Het Europese project heeft vooral tot doel dat kwetsbare gezinnen meer hun weg vinden naar de kinderopvang, maar daarnaast ook opleiding én tewerkstelling omdat die dikwijls aan elkaar gekoppeld zijn. We hopen daarmee toch een beetje de sociale uitsluiting en kinderarmoede tegen te gaan.”

Vier onder één dak

Het ‘nieuwe’ gebouw voor het project PACE ligt naast de bestaande opvang Het Lindeke in de Druivenstraat. Het gebouw onderging een volledige facelift. “Zo werd het mogelijk om vier verschillende types van opvang onder één dak samen te brengen”, gaat schepen Van Otten verder. “Het gaat om de groepsopvang voor schoolgaanden kinderen Gabbers en Co, groepsopvang voor schoolgaande kinderen Sloebers, de buurtgerichte groepsopvang voor schoolgaande kinderen Slabbers en Co voor de reguliere groepsopvang van baby’s en peuters en ‘Het Lindeke’ voor de occasionele groepsopvang van baby’s en peuters.”

Via de Europese subsidie kan de vzw Kinderopvang Turnhout zich voluit inzetten om ouders te helpen in hun traject naar opleiding of werk. “Dat doen we onder meer door vaste opvangplaatsen aan te bieden in Kinderdagverblijf Het Lindeke dat gericht is op occasionele opvang. Het team kinderbegeleiders verstevigde ook de contacten met ouders. En in het nieuwe gebouw is er een ‘PACE-room’ gebouwd die kan gebruikt worden voor ontmoeting tussen ouders, maar ook voor vorming, opleiding en ouderactiviteiten of bijvoorbeeld als gespreksruimte.”