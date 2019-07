Nieuw circulatieplan voor centrum van Turnhout van start: “Zo houden we de woonwijken leefbaar” Jef Van Nooten

01 juli 2019

15u55 0 Turnhout In het centrum van Turnhout is maandagochtend het nieuwe verkeerscirculatieplan van kracht gegaan. Veel inwoners uitten de voorbije dagen kritiek op de gewijzigde verkeersstromen. Vooral de voetgangerszone in de Baron du Fourstraat doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. “Maar dit is nodig om de woonerven leefbaar te houden”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Met de opening van de ondergrondse Turnova-parking is maandagochtend ook de nieuwe verkeerscirculatie in de ruime omgeving van de parking van kracht gegaan. Dat bevat enkele belangrijke wijzigingen. Zo is het voortaan onmogelijk om vanuit de Otterstraat de Beekstraat in te rijden. En de Kwakkelstraat wordt voor wie van de Ring komt onderbroken voor de kruising met de Draaiboomstraat. De belangrijkste wijziging is wellicht een voetgangerszone in de Baron du Fourstraat. Dat maakt het onmogelijk om vanaf de Grote Markt – en dus ook vanaf de Turnova-parking – via de Baron du Fourstraat naar de Ring te rijden. Mede door het afsluiten van de Beekstraat is het stadscentrum verlaten nu alleen nog mogelijk via de Patersstraat. Veel inwoners vrezen verkeersopstoppingen aan de ‘tet van Turnhout’ en verderop aan de verkeerslichten van de Steenweg op Oosthoven met de Ring.

Doordacht plan

Schepen voor Mobiliteit Marc Boogers heeft begrip voor de bezorgdheden van de inwoners, maar benadrukt dat de stad niet over één nacht ijs is gegaan en dat sommige wijzigingen nodig waren om de woonwijken leefbaar te houden. “In maart en februari hebben we twee denkavonden gehouden met bewoners van de noordkant en zuidkant van Turnova. Daar kwam heel duidelijk naar boven dat na de opening van de Turnova-parking iets moest gebeuren aan de leefbaarheid. Met de voorstellen vanuit de buurt zijn onze verkeerspecialisten aan de slag gegaan, en dit plan is er uit gekomen.”

Waarom een voetgangerszone in de Baron du Fourstraat? “De straat werd vroeger gebruikt als tweede uitvalsweg. Daardoor reed veel verkeer via de woonerven naar de Ring. Dat verkeer zou er alleen nog maar toenemen, aangezien de parking een uitrit heeft in de Baron du Fourstraat.”

Boogers wijst erop dat het stadsbestuur al in 2015 beslist heeft om een voetgangerszone te maken van een deel van de Baron du Fourstraat. “Maar in geval van nood – bijvoorbeeld een brand in de Patersstraat – kunnen we het verkeer toch langs daar weg leiden.”

Knip in Kwakkelstraat

De knip in de Kwakkelstraat is er gekomen omdat die straat anders een sluiproute zou worden richting de Turnova-parking. “Maar zeker de Draaiboomstraat is niet gemaakt om al dat verkeer te slikken. Fietsers moeten er nu al de stoep op wanneer er een tegenligger komt. En de paaltjes in de Beekstraat? Turnova heeft ook een uitgang in de Otterstraat. Het gevaar bestond dat automobilisten dan massaal de Beekstraat zouden inrijden om uit het centrum te geraken. En heel Turnhout weet dat de Beekstraat daar niet geschikt voor is.”

Boogers benadrukt dat het om een testfase gaat. In de zomervakantie worden weinig problemen verwacht. De echte test volgt in september, de evaluatie in oktober. “Verandering brengt altijd pro’s en contra’s met zich mee. In alle steden waar circulatieplannen in functie van leefbaarheid worden uitgerold, zien we voor- en tegenstanders. Ik heb begrip voor de kritiek, maar voor de leefbaarheid van de woonwijken is dit circulatieplan heel belangrijk”, besluit Boogers.