Nieuw circulatieplan bijna half jaar van kracht: Vlaams Belang dringt aan op snelle evaluatie Jef Van Nooten

22 januari 2020

15u28 0 Turnhout Oppositiepartij Vlaams Belang in Turnhout dringt aan op een snelle en volledige evaluatie van het nieuwe circulatieplan in de stad. Die evaluatie was tegen midden november beloofd. “Maar intussen werd enkel een niet-anonieme enquête georganiseerd in de betrokken straten”, zegt Reccino Van Lommel.

Sinds begin juli vorig jaar is een nieuw circulatieplan van kracht in het centrum van stad Turnhout. Sommige straten werden afgesloten met paaltjes of omgevormd tot een voetgangerszone. De wijzingen veroorzaakten toen heel wat ophef bij inwoners, met zowel voor- als tegenstanders.

Ongenoegen

Oppositiepartij Vlaams Belang ziet vooral veel inwoners die weinig sympathie hebben voor de verkeerssituatie van de voorbije maanden. Reccino Van Lommel dringt daarom aan op een snelle, maar vooral ook grondige evaluatie. “Heel wat buurtbewoners, maar ook bezoekers van onze stad hebben bij ons hun ongenoegen geuit”, zegt Van Lommel. “Er werd een evaluatie beloofd medio november van vorig jaar. Toch stellen wij vast dat er enkel een niet-anonieme enquête werd georganiseerd in de betrokken straten. Door een gebrek aan anonimiteit hebben heel wat inwoners niet deelgenomen aan de bevraging of wordt de kans op sociaal wenselijke antwoorden vergroot.”

Kilometers omrijden

Als het van Vlaams Belang afhangt, krijgt het circulatieplan alvast een negatieve evaluatie. “De bereikbaarheid wordt door het nieuwe circulatieplan bemoeilijkt. Zo stellen wij vast dat er een verhoogd aantal automobilisten is die onder meer spookrijdt in de Vredestraat, rijden bestuurders door de voetgangerszone in de Baron Frans du Fourstraat omdat zij geen uitweg vinden, komen de Patersstraat en Steenweg op Oosthoven onder druk door doorgaand verkeer en moet men kilometers ver omrijden om op een bestemming te geraken”, aldus nog Reccino Van Lommel.

Lakse houding

De oppositiepartij verwijst ook naar het Heilig Graf dat schoolkinderen voortaan ophaalt op een bepaalt punt zodat ouders geen omweg moeten maken om de schoolpoort te bereiken. “Het Vlaams Belang eist een evaluatie ten gronde om de voor- en nadelen van het nieuwe systeem af te wegen. Ofwel gaat het om een lakse houding van het stadsbestuur, ofwel zijn de resultaten van de bevraging in het nadeel van de bedenkers ervan. Het wordt hoog tijd dat het Turnhoutse stadsbestuur een realistisch en doordacht mobiliteitsplan uitstippelt en implementeert dat komaf maakt met het pestbeleid jegens de automobilisten.”