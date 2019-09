Negatief advies voor bouwproject met 50 appartementen in Grimstedepark Jef Van Nooten

14u30 0 Turnhout Het bouwproject Grimstedepark in Turnhout heeft een negatief advies gekregen van de provincie. Het project met 50 appartementen dreigt daardoor niet te kunnen doorgaan.

Projectontwikkelaar GoPlus heeft plannen om 50 appartementen te bouwen in een binnengebied aan de Grimstedestraat, Graatakker en Mermansstraat. De appartementen zouden worden ondergebracht in zes gebouwen, met daaronder een ondergrondse parking. De plannen kregen felle tegenwind van buurtbewoners. Zij vrezen onder meer extra verkeersdruk en inkijk in hun woningen.

Ondanks het felle protest keurde het stadsbestuur in februari van dit jaar de wegenis voor het Grimstedepark goed. “We moeten de regels volgen, niet onze gevoelens”, klonk het toen. De buurtbewoners tekenden beroep aan bij de provincie. Met succes, want de omgevingsambtenaar van de provincie geeft nu ongunstig advies. Onder meer omdat de gebouwen te dicht bij elkaar staan en er onvoldoende kwaliteitsvol nieuw groen wordt aangeplant. Nog volgens de provincieambtenaar zijn de gevolgen voor de mobiliteit te weinig onderzocht.