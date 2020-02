Nederlander krijgt twee jaar cel voor aanranding van twee nichtjes Toon Verheijen

25 februari 2020

11u10 0 Turnhout Een 38-jarige man uit het Nederlandse Alkmaar heeft een celstraf van twee jaar gekregen voor seksueel misbruik van twee nichtjes uit Turnhout. De man betastte onder meer hun borsten en vagina.

De man had voor de feiten eerder al bij verstek een gevangenisstraf voor gekregen, maar daar tekende hij verzet tegen aan. De openbaar aanklager had echter dezelfde straf geëist en de rechtbank is daar ook op ingegaan.

De slachtoffers waren twee zusjes die zonder dat ze het van elkaar wisten misbruikt werden door hun oom. Vijf jaar lang heeft het slachtoffer gezwegen. Pas toen ze bijna meerderjarig was, kwam ze met de aanranding naar buiten. Toen bleek dat ook haar zus jarenlang het slachtoffer is geweest, van haar 8ste tot haar 13de.