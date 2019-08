Natuurpunt organiseert cursus ‘Meer groen in de stad Turnhout’ Wouter Demuynck

11 augustus 2019

21u30 0 Turnhout Natuurpunt organiseert in september de cursus ‘Meer natuur in de stad Turnhout’. De vereniging geeft er uitleg over het belang van groen in de stad, laat verrassend groene plekken zien en wil de deelnemers zo inspiratie laten opdoen.

“Groene zones in de stad worden alsmaar belangrijker, als je weet dat wereldwijd bijna 75% van de bevolking in steden woont”, klinkt het bij Natuurpunt. “Stedelijk groen verbetert de levenskwaliteit in de stad, tempert de effecten van de klimaatopwarming en zorgt voor behoud van biodiversiteit in de stad.”

De cursus biedt je heel wat inhoudelijke achtergrond: van de historische ontwikkeling van de stad, fauna en flora, het blauwgroene netwerk tot het groenbeheer, invloed van klimaat en stadsontwikkeling. Aansluitend ontdekken de deelnemers enkele verrassend groene plekjes achter de gevels van het stadscentrum. Voorkennis is niet vereist. Ook ervaren natuur- en stadsgidsen zijn welkom.

Inschrijven kan via de website van Natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-meer-natuur-de-stad-turnhout-33924. Het tarief voor leden bedraagt 28,80 euro, voor niet-leden is dat 32 euro. Op 9, 16 en 23 september vindt de cursus plaats van 19.30 tot 22.15 uur. Op 21 september is dat van 14 tot 17 uur. Er wordt telkens afgesproken aan het Natuurpunt Museum aan Graatakker 11 in Turnhout.