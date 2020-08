Natuur en Bos stelt militair domein open voor publiek: “Via twee wandelingen kan je Tielenheide ontdekken” Jef Van Nooten

10 augustus 2020

11u17 22 Turnhout Aan Leiseinde in Turnhout heeft Natuur en Bos een nieuw natuurreservaat open gesteld voor publiek. Het gaat om een heide- en bosgebied van 60 hectare groot op het voormalig militair domein Tielenheide. “Via twee uitgestippelde wandelingen kunnen bezoekers het gebied ontdekken”, zegt boswachter Kris Rombouts.

Tielenheide in het zuiden van Turnhout was jarenlang een militair domein. Het was het oefenterrein van Opleidingscentrum Kazerne Majoor Blairon in Turnhout. “Dit opleidingscentrum opende in 1946 zijn deuren en tot de afschaffing van de dienstplicht in 1994 volgden hier ongeveer 700.000 militairen hun eerste maand opleiding”, klinkt het bij Natuur en Bos. “Om de conditie te verbeteren, de discipline aan te scherpen en allerhande basistechnieken aan te leren, kwamen de miliciens gepakt en gezakt naar Tielenheide. Ook een driedaagse bivak in bos en hei maakte deel uit van het programma.”

Herstel

In 2004 werd er een natuurherstelproject opgestart voor het herstel van heide en vennen in het gebied. Het natuurherstelproject kreeg de naam ‘Life Danah’ en was een gezamenlijk initiatief van Defensie en van Natuur en Bos, met medefinanciering van Europa. In 2014 werd het gebied dan aangekocht door Natuur en Bos.

Reliëfrijk

“Momenteel is het gebied in volle ontwikkeling. Naast heideherstel is er veel aandacht voor bosomvorming naar gemengd bos en de ontwikkeling van lichtrijke bosranden”, zegt boswachter Kris Rombouts. “Het gebied is niet groot maar wel erg gevarieerd en reliëfrijk. Het is zowat het best bewaarde relict van de ongeveer 750 hectare grote Thielenheyde die zich eeuwenlang uitstrekte tussen Turnhout en Tielen. Momenteel wisselen open landduinen, jonge en oude droge heide, droog schraalgrasland, natte heide, vennetjes, structuurrijke bosranden en kleine gemengde bosbestanden elkaar af in het gebied. Hierdoor vinden heel wat dieren en planten er een geschikt leefgebied. Dankzij het natuurherstel doen onder meer boomleeuwerik, nachtzwaluw, bruine eikenpage, blauwvleugelsprinkhaan en klokjesgentiaan het terug goed in het gebied.”

Wandelroute

Net nu de heide in bloei staat, kan het grote publiek het gebied ontdekken. Er is een bewegwijzerde wandelroute van 2,5 km waarbij je een goed beeld krijgt van de verscheidenheid in het gebied. “Honden of andere huisdieren zijn enkel welkom op de korte wandelroute. Dit omwille van mogelijke interactie met grazers (schapen en konikpaarden) of verstoring van zeldzame grondbroeders zoals de boomleeuwerik, nachtzwaluw en boompieper. Deze zeldzame vogelsoorten hebben hier een belangrijke populatie en zijn erg gevoelig voor verstoring.”

De hoofdingang van het gebied bevindt zich aan Leiseinde in Turnhout.