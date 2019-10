Nationaal Museum van de Speelkaart viert 50ste verjaardag: gratis toegang en unieke expo Jef Van Nooten

14 oktober 2019

11u44 1 Turnhout Het Nationaal Museum van de Speelkaart bestaat op donderdag 24 oktober exact 50 jaar. Het museum zal vier dagen gratis toegankelijk zijn en organiseert in het weekend van 26 en 27 oktober tal van activiteiten.

Op donderdag 24 oktober is het exact 50 jaar geleden dat het Nationaal Museum van de Speelkaart voor het eerst de deuren opende. “Dat moet een feest worden voor iedereen die de speelkaart een warm hart toedraagt”, zegt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle. “Het museum trakteert het publiek niet alleen op vier dagen gratis toegang. Tijdens het weekend van 26 en 27 oktober organiseert het bovendien een reeks activiteiten voor jong en oud. Rondleidingen en lezingen worden afgewisseld met laagdrempelige workshops en demonstraties.”

Hét paradepaardje voor de viering van de 50ste verjaardag is de expo ‘Kaartspelers in de Kunst’. De expo zal naar aanleiding van het feestweekend voor het eerst te zien zijn. “De tentoonstelling serveert oude drukken, grafiek, schilderijen, beelden en zelfs prachtige meubeltjes: grote en kleine kunst uit de collectie van de Nationale Loterij met het kaartspel als rode draad”, klinkt het. “Kunstenaars als James Ensor, Félicien Rops, Rik Wouters, Frans Masereel en Gustave De Smet hebben de speelkaart in hun werk verwerkt. Een uniek overzicht uit de periode van de 15de tot 21ste eeuw. Het is overigens een van de zeldzame keren dat een schilderij van David Teniers op Turnhoutse bodem te bewonderen valt.”

Het volledige programma van het feestweekend ziet er als volgt uit:



Zaterdag 26 oktober 2019

* 11, 14, 15 en 16 uur: Rondleidingen door de tentoonstelling ‘Kaartspelers in de Kunst – de Collectie van de Nationale Loterij’.

* 14 uur: Curator Laurent Gimet gidst het publiek door de expo ‘Whist Markers’ (in het Engels). Whist markers zijn hulpmiddelen die tijdens het whistspel gebruikt worden, onder meer om punten te tellen. Een selectie is eenmalig te zien en kadert in het Wereldkampioenschap Wiezen dat het museum in de Warande organiseert samen met de ‘International World Whist Association’ op zaterdag 23 november.

* 11-16 uur doorlopend: Demonstratie door Dennis Marien. De graficus-illustrator maakt met droge naald een eigen ontwerp in afzonderlijke platen om driekleurendruk te bekomen.

Zondag 27 oktober 2019: familiedag

* 11 tot 16.30 uur doorlopend: Workshop voor volwassenen & kinderen: diepdrukatelier gebaseerd op het werk ‘De spelers’ van James Ensor.

* 14 uur: Lezing ‘Pieter Bruegel kijkt naar zijn tijd’ door Leen Huet. De kunsthistorica en auteur schreef een biografie over de kunstenaar bij de 450ste verjaardag van zijn overlijden. Tijdens de voordracht laat ze het publiek kennismaken met minder bekende aspecten van Bruegels werk. Begrijpen we met onze 21ste-eeuwse blik de taferelen die een man rond 1550 op doek zette? Vooraf inschrijven is nodig via museum.speelkaart@turnhout.be.

*1 5 uur: Goochelshow door Martijn Spaepen, Belgisch kampioen goochelen 2018.

* 11-16 uur doorlopend: Demonstratie van het volledige drukproces van speelkaarten op de historische drukpersen van het museum, inclusief de afwerking (snijden, hoeken, kleuren).

* 11-16.30 uur doorlopend: Photo booth (green screen): iedereen kan een speelkaartfiguur zijn!