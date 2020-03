Naar huis of niet met oprukken coronavirus?

Voor uitwisselingsstudent Alexander (18) eindigt mooi schooljaar in Argentinië in mineur Philippe Truyts

19 maart 2020

18u24 3 Turnhout De snelle verspreiding van het coronavirus is ook een kluif voor uitwisselingsstudenten en hun ouders. Turnhoutenaar Alexander De Bruyn (18) ziet zijn schooljaar in Argentinië vroegtijdig beëindigd en keert zaterdag terug. Zijn ouders moeten wel zelf het vliegticket betalen. WEP, organisator van buitenlandse schoolprogramma’s, krijgt de volle laag. “Crisisdenken is hen vreemd. Ze kijken niet naar het welzijn van kinderen.” WEP noemt de beschuldigingen ongegrond.

Alexander De Bruyn had de voorbije maanden de tijd van zijn leven in Argentinië. Hij verblijft er bij een fijn gastgezin in Arroyo Seco. Rosario, de geboortestad van balgoochelaar Lionel Messi, ligt er niet zo ver vandaan. “Alexander herdoet er zijn laatste jaar middelbaar in het Spaans en zou tot eind juni blijven”, vertelt vader Christof die Brasschaatse roots heeft. “Dit najaar gaat hij geneeskunde studeren in Maastricht. Hij nam er nog deel aan selectieproeven eind februari.”

Emotioneel

De familie viel voor het uitwisselingsjaar terug op World Education Program (WEP). De Bruyn: “Met de retour vliegtickets inbegrepen, kostte me dat 8.000 euro. Afgelopen maandagavond stuurt WEP me een mail. De organisatie vertelt me dat ze iedereen die normaal voor 15 mei zou terugkeren, vervroegd naar ons land terughaalt. Wie zoals mijn zoon langer zou blijven, krijgt de keuze: blijven of terugkomen. Ik kreeg tot middernacht om te kiezen. Na een gesprek met Alexander beslissen we om een einde te maken aan zijn Argentijns avontuur. Emotioneel best moeilijk, ook zijn gastgezin zat in zak en as.”

Christof De Bruyn verwittigt WEP. “Het antwoord was niet wat we hoopten. Alexander kon pas binnen 14 dagen terugvliegen. Maar dan op onze kosten. WEP betaalde enkel de tickets van de studenten die zonder coronacrisis voor half mei zouden zijn teruggekeerd. Waar zit nu de logica van die datum van 15 mei? De ‘coronatrein’ moet Argentinië eigenlijk nog binnenrijden, het probleem is er nog niet zo groot als hier (tot gisteren telde het land 67 besmettingen en twee doden, red.). Het zal nog veel erger worden. Ik heb dan maar zélf een andere, snellere oplossing gezocht. Die kost me 1.000 euro. Alexander vliegt terug met British Airways, via Brazilië, Spanje en Groot-Brittannië. Zondag zou hij moeten landen in Brussel. Als alles goed gaat, toch.”

Christof De Bruyn verwijt WEP een gebrek aan crisisgericht denken. “Ik wil een terugbetaling van mijn extra kosten in dit verhaal. WEP neemt geen enkele verantwoordelijkheid op en probeert de kosten op ons af te wentelen. Het gaat hier om een jongen van 18. Schandalig.”

“Ongegrond”

Adrien Buntincx, woordvoerder van WEP-België, is niet van die kritiek gediend. “De beschuldigingen van meneer De Bruyn zijn ongegrond. We bevinden ons allemaal in een uitzonderlijke situatie. Die datum van 15 mei is niet zomaar gekozen. Op advies van Buitenlandse Zaken hebben wij de deelnemers van wie het schoolprogramma afliep voor 15 mei, aangeraden om terug te keren. Voor wie in principe langer zou blijven, zoals de zoon van meneer De Bruyn (19 juni, red.), was dat advies anders. Niet uit hun mail af te leidenArgentinië is minder besmet met het coronavirus dan België. We hopen dat de situatie tegen juni beter wordt en er dan meer mogelijkheden zijn om naar Europa terug te keren. Toch gaven we meneer De Bruyn de vrije keuze. Jammer genoeg kon het vliegticket dat in het oorspronkelijke pakket zat, niet meer worden gebruikt. We hebben dan nog enkele voorstellen gedaan voor een andere vlucht, maar dat is geweigerd.”

Buntincx beklemtoont dat WEP zijn financiële middelen bij voorrang wil behouden voor jongeren in een noodsituatie, of van wie het vertrek al gepland is voor komend studiejaar.