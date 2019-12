Na Seir en Hert: Alex Verhoeven opent brasserie ‘De Koeiketel’ Jef Van Nooten

13u43 0 Turnhout Twee maanden nadat hij restaurant Hert opende, lanceert Alex Verhoeven een tweede horeca-project in Turnhout. In de Warandestraat opent hij donderdag ‘De Koeiketel’. “Een klassieke brasserie waar je prijs-kwaliteit supergoed kan eten”, zegt Alex Verhoeven. De naam verwijst naar de gelijknamige ijzerhandel die er vroeger gevestigd was.

De Koeiketel was jarenlang een gekende ijzerhandel in de Warandestraat. Vanaf donderdag moet De Koeiketel een gekende brasserie worden op dezelfde locatie. Aan het roer: Alex Verhoeven, de chefkok die twee maanden geleden restaurant Hert opende op de bovenste verdieping van de Turnova-toren. Eerder stampte hij samen met zijn team ook al Seir in Kasterlee uit de grond.

Grootouders

De Koeiketel opent donderdag in het pand waar tot voor kort Bistro Calander was gevestigd, in Residentie Jacobsmarkt. Alex Verhoeven kreeg de locatie niet toevallig op het oog. “De grootouders van mijn vrouw, Nathalie de Baenst, hebben vroeger altijd ijzerwinkel De Koeiketel uitgebaat. Daardoor zijn we dit pand en de horecazaak die er werd ondergebracht altijd blijven volgen”, vertelt Alex Verhoeven. “Maar we vonden dat er te weinig mee gebeurde. We zijn met de eigenaars gaan praten, en hebben hen aangeboden om er iets mooi van te maken.”

Interieur

Bistro Calander stond vaak synoniem aan een ‘serviceflat-brasserie’. Veel inwoners van Turnhout wisten niet eens dat je er terecht kon. “Als mensen hier vroeger toekwamen, draaiden ze wel eens terug omdat ze dachten dat het enkel een verbruikszaal was voor de bewoners van de bovenliggende serviceflats. Daar moet verandering in komen. Onder meer aan de inkom zal dat duidelijk worden gemaakt”, zegt Verhoeven. “We hebben het interieur ook volledig veranderd om het er minder als een refter, maar meer als een brasserie te laten uitzien. Op vlak van akoestiek hebben we mos en akoestische panelen geplaatst. Qua sfeer hebben we alles royaal opgefrist. Vroeger was het hier donker met een koude verlichting. We hebben vanalles uitgebroken om de keuken open te maken.”

De gemiddeld tien bewoners van de serviceflats die er dagelijks eten, blijven er uiteraard welkom. “Vroeger kwamen ze hier eten alsof het een refter was. Ze zaten allemaal aan een aparte tafel. Het is de bedoeling dat ze samen gaan zitten aan één tafel. Dat ze gezelligheid creëren, ook voor zichzelf.” Daarnaast mikt Alex Verhoeven vooral ook op een publiek van buiten Residentie Jacobsmarkt. In De Koeiketel wil hij ‘klassieke gerechten met een hedendaagse toets’ serveren. “Het is de bedoeling om er een klassieke brasserie van te maken. Geen gekke bistro of een alternatieve keuken, maar echt een traditionele brasserie waar je prijs-kwaliteit supergoed kan eten”, beschrijft Alex. “Op de kaart zullen bijvoorbeeld een entrecote en een filet pur staan, garnaalkroketten, kaaskroketten, in het juiste seizoen een garnaalcocktail, … Allemaal topkwaliteit, en toch de prijs beschaafd houden. We kunnen hier een mooie filet pur brengen voor 22 euro. Dat vind je nergens anders meer.”

Nostalgie

Voor Nathalie de Baenst roept de opening van brasserie De Koeiketel heel wat herinneringen op. “Doordat mijn grootouders vroeger De Koeiketel hebben uitgebaat, hangt er voor mij heel wat nostalgie aan vast. Dat willen we ook qua sfeer creëren, met de bewoners die hier zijn en de klassieke manier van eten”, vertelt Nathalie. “Ik vind het wel tof dat de cirkel terug rond is. De Koeiketel heeft een hele tijd leeg gestaan voordat de familie Heeren de locatie nieuw leven heeft ingeblazen. Dat we daar nu zelf deel van kunnen uitmaken, is heel plezant.”