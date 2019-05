Na meer dan 100 jaar: Miko verhuist naar nieuwbouw Huidige locatie naast Ring is verouderd en te klein Jef Van Nooten

31 mei 2019

15u43 0 Turnhout Koffieproducent Miko gaat een nieuwbouw neerzetten aan de Industriedijk in Turnhout. De verhuis komt er onder meer omdat de gebouwen langs de Ring verouderd zijn. “En op onze huidige locatie is ook geen ruimte om uit te breiden”, zegt CEO Frans Van Tilborg. De verhuis naar de Industriedijk moet over twee jaar rond zijn.

De koffiebranderij van Miko op de hoek van de Noord-Brabantlaan met de Steenweg op Mol is een iconisch gebouw. Wie vanaf de Ring in Turnhout richting Oud-Turnhout rijdt, kan er niet naast kijken. Zelfs wie hoogbejaard is, heeft nooit anders geweten dan dat Miko daar gevestigd was. “We zitten al een dikke eeuw op de huidige locatie”, zegt Frans Van Tilborg, CEO van Miko. “Ons bedrijf is opgericht voordat België bestond, in 1801. Rond 1900 zijn we naar Turnhout verhuisd. Eerst in het centrum, nadien naar de rand van de stad.”

Na meer dan honderd jaar op de huidige locatie heeft de directie van Miko nu beslist om te verhuizen. Niet alleen omdat de gebouwen sterk verouderd zijn. Dat probleem had opgelost kunnen worden door het bedrijf af te breken en op dezelfde plaats een nieuwbouw te zetten. De directie verkiest echter een nieuwbouw op een andere locatie. “Omdat op de huidige locatie de capaciteit niet meer voldoet. We hebben meer ruimte nodig, maar een verdere uitbreiding is hier niet meer mogelijk”, aldus Frans Van Tilborg.

In de buurt

Miko hoopt een nieuw bedrijfsgebouw te kunnen bouwen aan de Industriedijk in Turnhout. “We willen zo dicht mogelijk in de buurt van onze huidige productie blijven. Vooral in functie van het personeel. We hebben heel wat ervaring in huis. Door dicht in de buurt te blijven, kunnen alle werknemers mee verhuizen”, vervolgt CEO Van Tilborg. “We willen dus in Turnhout blijven, maar heel veel geschikte gronden zijn hier niet te vinden. We hopen dus een perceel aan de Industriedijk binnen te halen.”

Het perceel dat Miko op het oog heeft, is 50.000 vierkante meter groot. Het bedrijf voert momenteel gesprekken met de intercommunale IOK voor de verwerving van de grond. Hoe groot de nieuwbouw zal worden die op het perceel komt, ligt nog niet vast. “We hebben de intentie om te verhuizen, maar een concreet bouwplan is er nog niet. We hebben zelfs nog geen architect”, besluit Frans Van Tilborg. “Maar het is de bedoeling om snel voort te maken met de plannen. Over een dikke twee jaar hopen we onze openingsreceptie voor de nieuwbouw te houden.”

Miko specialiseert zich naast koffie ook in kunststofverpakkingen. Beide takken van het bedrijf zullen naar de nieuwbouw verhuizen. Wat er nadien met de koffiebranderij langs de Ring zal gebeuren, ligt nog niet vast.