Na het stadionverbod, het Grote Marktverbod: amokmakers mogen plein niet op tijdens eindejaarsfeest Jef Van Nooten

13 december 2019

12u54 3 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout neemt maatregelen om het eindejaarsfeest op de Grote Markt de komende weken zonder incidenten te laten verlopen. Wie amok maakt, krijgt een plaatsverbod opgelegd. Tien inwoners hebben al zo’n plaatsverbod gekregen na incidenten vorig weekend.

Op de Grote Markt in Turnhout opent dit weekend het Wintersalon. De voorbije jaren leidde het alcoholgebruik tijdens dit eindejaarsfeest wel eens tot vechtpartijen. De stad wil dat dit jaar vermijden en is daarom van plan om streng op te treden tegen amokmakers. Tien amokmakers die het vorig weekend te bont hebben gemaakt, kregen alvast een plaatsverbod opgelegd. Het gaat om vechtersbazen, drugsdealers en personen die zich handtastelijk gedroegen in het uitgaansleven. Zij mogen een maand lang niet in de buurt van de Grote Markt komen. Als ze dat wel doen, kunnen ze door de politie worden opgepakt en mogen ze zich aan een GAS-boete verwachten. Ook wie de komende weken problemen veroorzaakt, zal een plaatsverbod aangesmeerd krijgen.

Ook in het verleden werden al plaatsverboden opgelegd in Turnhout. Dat er nu 10 verboden in één keer werden opgelegd, is een gevolg van een recente stijging van overlast in het uitgaansleven. De politie gaat de komende weken extra agenten inzetten.