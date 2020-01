Na het rekenfoutje van 26 miljoen euro: “We eisen het ontslag van schepen Francis Stijnen” Jef Van Nooten

23 januari 2020

23u58 24 Turnhout De oppositie in Turnhout staat op zijn achterste poten nadat bekend raakte dat het stadsbestuur van Turnhout De oppositie in Turnhout staat op zijn achterste poten nadat bekend raakte dat het stadsbestuur van Turnhout een rekenfout van 26 miljoen euro heeft gemaakt in de meerjarenplanning. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt zelfs het ontslag van schepen van Financiën Francis Stijnen.

Een politieke bom. Dat is het minste dat je kan zeggen over het nieuws dat donderdagavond bekend raakte in Turnhout. Bijna een jaar lang had de meerderheid er over gedaan om een meerjarenplanning voor te stellen. Een meerjarenplanning met mogelijkheden. Met tal van in investeringen.

Maar nu blijkt dat het stadsbestuur 26 miljoen euro meer op de planning heeft staan dat het zich kan veroorloven. Geld dat de stad niet heeft (of niet zal hebben) en dus ook niet kan uitgeven. Als noodoplossing heeft de stad nu beslist om 26 miljoen euro minder in de pensioenkas te pompen. Dat is een tijdelijke oplossing, maar ook dat gat moet nadien nog gedicht worden.

Onaanvaardbaar

De enorme rekenfout lokt uiteraard heel wat kritiek uit bij de oppositiepartijen in Turnhout. Vlaams Belang eist zelfs het ontslag van schepen voor Financiën Francis Stijnen. “Fouten van dergelijke omvang zijn onaanvaardbaar”, zegt Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Niettegenstaande de beslissing van het schepencollege om een extern consultancybureau aan te stellen die de gehele meerjarenplanning moet doorlichten, eisen wij het ontslag van Francis Stijnen (CD&V) die als schepen voor Financiën de politieke verantwoordelijkheid draagt, te meer omdat hij tegen de fundamentele kritieken van het Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van december deze meerjarenplanning als sluitend en correct heeft verdedigd.”

Ontnuchtering

Ook oppositiepartij Open Vld fronst de wenkbrauwen. “Na de goednieuwsshow volgt nu dus de ontnuchtering”, zegt Bart Voordeckers (Open Vld). “Wij willen snel duidelijkheid over wat er gebeurd is. Hoe een dergelijke fout is kunnen gebeuren. We ondersteunen dan ook het initiatief van het schepencollege om een externe audit te laten uitvoeren op de stedelijke begroting. Een dergelijke fout kan niet zonder gevolgen blijven. Open Vld eist dan ook dat dit onderzoek tot op het bot gevoerd zal worden en dat diegenen die in de fout zijn gegaan hun verantwoordelijkheid ook opnemen.”

Openbaarheid

PVDA dringt er op aan dat de externe audit in alle openbaarheid gebeurt. “De Turnhoutenaren hebben recht om te weten wat er is misgelopen en hoe zulke blunders in de toekomst kunnen worden vermeden. Het gaat tenslotte over het belastinggeld van ons allemaal”, zegt Wout Schafraet.

“We zullen erop toezien dat het onderzoek het onderste bovenspit en dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Een dergelijke fout kan niet opgelost worden met een paar wissels binnen de dienst Financiën, gevolgd door een doofpotoperatie. Als er één of twee symbolische koppen rollen en al de rest blijft vervolgens bij het oude, dan zijn we geen stap verder. Alle potjes moeten open.”

De partij stelt zich ook vragen bij de manier waarop de financiële dienst van de stad gerund wordt. “De financieel directeur van de stad is al bijna een jaar afwezig. Welke stappen werden ondernomen om hem te vervangen aan het hoofd van de financiële dienst in Turnhout?”

Geen ontslag

Voor de verschillende coalitiepartners is een ontslag van schepen van Financiën Francis Stijnen absoluut niet aan de orde. “Het onderzoek (de externe audit, red.) moet duidelijkheid brengen over de gemaakte fouten en de verantwoordelijke(n)", aldus burgemeester Paul Van Miert.