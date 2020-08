Na de vele valpartijen: wegdek in Gasthuisstraat wordt veiliger gemaakt Jef Van Nooten

12 augustus 2020

13u42 0 Turnhout Het wegdek in de Gasthuisstraat in Turnhout wordt veiliger gemaakt. Een aannemer is er gestart met het uitvoeren van wegenwerken. De werken duren nog tot 28 augustus.

Het stadsbestuur van Turnhout kreeg herhaaldelijk meldingen van valpartijen die veroorzaakt werden door spoorvorming in het wegdek en losliggende klinkers. “Daarom laten we de straat gedeeltelijk herstellen met klinkers om de periode tot de volledige heraanleg van de straat begin volgende legislatuur veilig te overbruggen”, zegt schepen voor Wegenbeheer Marc Boogers (Groen). “De sterke spoorvorming daar heeft specifiek te maken met het feit dat er een kleine asverschuiving zit in de weg, een flauw bochtje, waarbij de wielen van de bus moeten draaien en terugdraaien. Dat veroorzaakt de zijwaartse druk op de klinkers met de spoorvorming tot gevolg. Een onveilige situatie vooral voor de zwakke weggebruiker.”

Solden

De werken vinden plaats in het gedeelte tussen de Grote Markt en de Korte Gasthuisstraat. “Daar wordt een stuk van het wegdek vernieuwd, zij het niet over de hele lengte van dat straatdeel. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren. Alle winkels blijven toegankelijk, belangrijk in deze soldenperiode.”, vervolgt schepen Boogers. “De werken zelf in de Gasthuisstraat zijn na iets meer dan een week klaar, daarna volgt een uithardingsfase. Geduld zal beloond worden met een veilig wegdek.”