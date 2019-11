Na 10 jaar in beschimmelde lokalen: eindelijk nieuwbouw voor meisjesscouts Sint-Godelieve Jef Van Nooten

23 november 2019

15u12 0 Turnhout De 135 meisjes van Gidsen Sint-Godelieve in Turnhout hebben eindelijk zicht op nieuwe lokalen. In 2010 kreeg hun lokaal in de Gildenstraat al een prijs voor slechtst onderhouden scoutslokaal van de provincie. Negen jaar later is er beterschap op komst. “In 2020 wordt verderop in de straat gestart met de bouw van nieuwe lokalen.”

Hun geduld werd op de proef gesteld, maar nu hebben de 135 meisjesscouts van Sint-Godelieve in de Gildenstraat in Turnhout eindelijk iets om naar uit te kijken. Over enkele maanden wordt een beetje verderop in de straat gestart met de realisatie van een nieuwbouw. “De bouwvergunning is zo goed als rond. We zijn momenteel bezig met het zoeken van aannemers”, zegt Kris Belmans van het oudercomité van Gidsen Sint-Godelieve. “Het wordt een mooi en ecologisch gebouw waar elke leeftijdsgroep een eigen lokaal heeft. Daarnaast is er een polyvalante ruimte en uiteraard sanitair. De gidsen zullen er zowel binnen als buiten op een grasveld kunnen spelen.”

De nieuwbouw wordt 350 à 400 vierkante meter groot. Het terrein waar de nieuwbouw komt, is eigendom van de parochie. Die stelt het terrein ter beschikking van de gidsen via een recht van opstal. “We zijn de parochie daar heel dankbaar voor”, vervolgt Kris Belmans. “Als alles volgens plan verloopt, kunnen we de nieuwbouw in 2021 in gebruik nemen. Momenteel hebben we zo’n 135 leden, maar de nieuwbouw is voorzien op een groei tot zo’n 200 leden.”

Schimmel

De nieuwbouw komt er geen dag te vroeg. De meisjes van Gidsen Sint-Godelieve zijn al meer dan een decennium vragende partij voor beter lokalen. In 2010 kregen ze zelfs een geldprijs van de ‘Vereniging van Oud-Scouts van de Provincie Antwerpen’ voor de slechtst onderhouden lokalen van de provincie. Om u een beeld te geven: de muren staan vol schimmel, de plafonds bladeren er naar beneden, en de lokalen moeten verwarmd worden met oude gaskacheltjes. “Die kachels worden ieder jaar gecontroleerd, maar het gevaar op CO-vergiftiging blijft toch altijd bestaan. Bovendien krijgen we niet alle lokalen deftig verwarmd”, zegt Soetkin Meeus van de leiding. “Het plafond is zo broos dat het water binnen lekt wanneer het geregend heeft. Normaal heeft elke leeftijdsgroep een vast lokaal. Dat hebben we geschrapt omdat sommige lokalen niet meer bruikbaar zijn. Nu zijn alle lokalen van iedereen en ga je zitten waar het mogelijk is.”

De kostprijs voor de nieuwbouw wordt geraamd op 400.000 euro. Een kwart daarvan komt via een bouwsubsidie van Stad Turnhout. De overige 300.000 euro moet de scoutsbeweging zelf ophoesten. Geld waarvoor de jeugdbeweging 15 jaar heeft gespaard. Omdat alle beetjes helpen, schreven de Gidsen zich in voor een Trooper-wedstrijd. Wie daarbij voldoende stemmen binnen haalt, krijgt 3.000 euro. “Scoutslokalen moeten bovenal veilig zijn. Dit is allesbehalve het geval”, motiveren de meisjesscouts hun deelname aan de wedstrijd. “Plafonds vallen naar beneden, gevaarlijke oude gaskachels ‘verwarmen’ de kamers, … Een situatie die niet te verantwoorden is. Noodoplossingen worden al vele jaren gezocht: herstellingswerken, meerdere leeftijdsgroepen samen in een ‘veilige’ kamer onderbrengen omdat het plafond van de ene groep het moest begeven, … Naar buiten trekken dan maar. Buiten spelen is fijn, en oh zo belangrijk om volop kind te zijn. Maar als het pijpenstelen regent, moeten we ook gewoon binnen slaapzakspelletjes kunnen spelen. Zonder zorgen voor CO-vergiftigingen, schimmels of vallende stukken plafond.”

Stemmen

De wedstrijd loopt nog tot zondagavond. Wie Gidsen Sint-Godelieve nog een stem wil geven om de 3.000 euro in de wacht te slepen, kan dat doen via deze link.