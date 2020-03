Muzikaal poppenverhaal brengt bezoekers naar verborgen plekjes van Heilig Graf Jef Van Nooten

12 maart 2020

13u27 54 Turnhout In het Heilig Graf voeren 134 leerlingen deze week de voorstelling PIPPA op, een muzikaal poppenverhaal dat je doorheen de meest verborgen plekjes van de school én het voormalige klooster loodst. Ook de komende dagen gaan de voorstellingen door, maar wel met bijkomende preventiemaatregelen voor het coronavirus.

Verscheidene klassen en studierichtingen van het Heilig Graf zijn betrokken bij de voorstelling. De poppenspelers en muzikanten komen uit het 3de, 4de, 5de en 6de jaar Muziek. De leerlingen van het 3de en 4de jaar Publiciteit en etalage maakten de poppen, attributen en decorstukken. De kostuums van PIPPA en de poppen werden ontworpen door het 4de en 5de jaar Mode. En de leerlingen van het 7de jaar Publiciteit en illustratie namen het ontwerp van het thema en alle publiciteit op zich. “PIPPA is geen voorstelling waarbij het publiek op een stoel blijft zitten, maar een interactief belevingstheater dat je mee op wandel neemt naar oude en nieuwe kamers, naar bekende maar ook geheime plekjes in het voormalige klooster en in de school”, zegt woordvoerster Sarah Lauwerysen van het Heilig Graf. “Zo word je ondergedompeld in de muzikale fantasiewereld van PIPPA. De voorstelling eindigt met een expo die toont hoe het project tot stand kwam.

Deze week vonden reeds verscheidene schoolvoorstellingen plaats. Vrijdagavond staat er een avondvoorstelling geprogrammeerd, zaterdag een familievoorstelling. “Die voorstellingen gaan door. Er worden wel bijkomende preventiemaatregelen genomen. In alle scènes zijn extra zitplaatsen bijgemaakt, zodat het publiek verder uit elkaar kan zitten. Er zijn maximum 22 personen per scène bij elkaar in één ruimte. Tussen de scènes door worden de ruimtes goed verlucht.”

Creatieproces

“Ik vind het geweldig hoe de verschillende afdelingen van de school voor dit project hebben samengewerkt en het beste van zichzelf hebben gegeven. Het was onze bedoeling om de leerlingen iets te laten creëren, hen zelf doorheen het creatieproces te laten lopen, zowel in het denkwerk als in de uitvoering. Door de uiteenlopende talenten van de jonge mensen in onze school aan te spreken en te benutten, zijn we tot een schitterend resultaat gekomen”, zegt regisseur Emelien Raats, leerkracht zang.

FroeFroe

Voor dit project werkte de school samen met het Antwerpse theatergezelschap FroeFroe. Tijdens twee workshops leerden ervaren poppenspelers aan de leerlingen hoe zij zelf poppen konden maken en hoe zij met de poppen kunnen spelen.