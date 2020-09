Muurschildering ‘Ride or Die’ van Lisse Declercq officieel ingehuldigd in cultuurhuis De Warande Jurgen Geyselings

12 september 2020

21u29 0 Turnhout In het Provinciaal cultuurhuis De Warande in Turnhout werd zaterdagavond de muurschildering ‘Ride or Die’ van kunstenares Lisse Declercq officieel ingehuldigd. Met het project ‘De Muur’ geeft De Warande twee keer per jaar de witte muur boven de trap van de Expozaal aan kunstenaars voor monumentale muurschilderingen.

In haar kleurrijke schilderijen geeft Lisse Declercq een heel nieuwe interpretatie aan het aloude genretafereel. Daarbij balanceert zij op de grens tussen idealisering en (hyper)realisme. De aantrekkelijke en verleidelijke figuren in haar olieverfschilderijen doen denken aan over-geësthetiseerde beelden uit reclame en mainstream-media. Zo verwijst ze expliciet naar dit soort verbloemde beelden die op sociale media de norm geworden zijn. Het tijdloze medium schilderkunst krijgt een wel erg hedendaagse invulling.

Lisse Declercq, geboren in 1993 te Lüdenscheid in Duitsland, woont en werkt in Kasterlee. In 2016 studeerde ze af als Master Visual Arts, Painting aan PXL Hasselt. De afgelopen jaren exposeerde ze onder meer al in Antwerpen, Gent, Tongeren en Hasselt. Het werk’Ride or Die’ is permanent te bezichtigen in De Warande tot 21 maart 2021.