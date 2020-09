Motorrijder zwaargewond na ongeval op gevaarlijk kruispunt Jef Van Nooten

25 september 2020

10u28 0

Een 26-jarige man uit Merksplas is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Nassaulaan met de Steenweg op Merksplas in Turnhout, een kruispunt waar wel vaker ongevallen gebeuren. Het slachtoffer, J.V.L., werd er rond 19.30 uur op zijn moto aangereden door een auto. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout.