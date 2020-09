Motorrijder gewond na aanrijding op kruispunt Jef Van Nooten

28 september 2020

Een motorrijder is maandagochtend rond 8.35 uur gewond geraakt op het kruispunt van de Steenweg op Antwerpen met de Kempenlaan in Turnhout. Het slachtoffer, B.W. uit Ravels, liep lichte verwondingen op. Hij is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.