MOOOV toont films online, Vloeibar brengt comfortfood aan huis Jef Van Nooten

22 april 2020

16u45 2 Turnhout Het filmfestival MOOOV brengt de films de komende twee weken noodgedwongen online tot bij de mensen. Cateringpartner Vloeibar springt mee op de kar en levert boxen met comfortfood aan huis.

De coronacrisis treft naast de bioscopen ook filmfestivals. Filmfestival MOOOV gaat daarom digitaal. Nog tot 4 mei pakt MOOOV uit met een online filmprogramma. “Daardoor kan MOOOV naar jaarlijkse traditie een overzicht blijven bieden van de trends en ontwikkelingen op het vlak van wereldcinema.”

Wraps

Als cateringpartner van MOOOV brengt Vloeibar een lekker extraatje tot bij je thuis voor tijdens de film in je kot. “Een box met vers bereid comfortfood zoals chili con/sin carne met nachos, een Mexicaanse soep of verse wraps met een kempisch biertje erbij ,... De ervaring van MOOOV in de cinema, maar dan bij je thuis. We leveren op je dorpel, veilig en rekening houdend met de coronamaatregelen”, zegt Jan Driesen van Vloeibar.

Levering

MOOOV & soep, MOOOV hapjesboxen of MOOOV menuboxen kan je bestellen via www.versaanhuis.com. De bestellingen worden op vrijdag april of vrijdag mei aan huis geleverd tussen 11 uur en 16 uur.