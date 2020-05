Mondmaskers en ontsmettingsgel in kinderdagverblijven: “Het wordt wennen voor de kindjes” Jef Van Nooten

04 mei 2020

13u58 0 Turnhout Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen kinderdagverblijven terug hun deuren openen. Om alles veilig en vlot te laten verlopen, hebben ze allemaal extra maatregelen genomen. Wij gingen langs bij De Speelboom in Turnhout.

Ouders die hun kinderen naar kinderdagverblijf De Speelboom in Turnhout brengen, kunnen niet zomaar binnen komen. Ze moeten hun cijfercode ingeven met een vochtig doekje die speciaal zijn klaargelegd aan de deur. De medewerkers van het kinderdagverblijf dragen mondmaskers, zeker tijdens het contact met de ouders van de peuters. Ze ontsmetten ook regelmatig hun handen. Allemaal maatregelen om in veilige omstandigheden de kindjes op te vangen. “Daarnaast vragen we de ouders ook om tijdens deze periode de leefruimtes van onze kinderdagverblijven niet te betreden.”

De Speelboom nam ook enkele bijkomende maatregelen. Zo kunnen nog niet alle kindjes er terecht. Kindjes waarvan beide ouders thuis werken, kunnen pas vanaf 18 mei terug bij De Speelboom terecht. Op die manier wil De Speelboom de kindjes tijd geven om terug te wennen aan het kinderdagverblijf. “We verruimen stapsgewijs de opvangmogelijkheden. Het is een bewuste keuze om de veiligheidsrisico’s en de druk op onze kinderen en medewerkers beperkt te houden. In de beleving van de kleinste kinderen is het heel lang geleden sinds ze nog eens in De Speelboom zijn geweest. Voor velen onder hen wordt het wennen aan de hernieuwde omgeving. Daarnaast moeten onze medewerkers rekening houden met de extra geldende veiligheidsmaatregelen, zoals extra mond- en neusbedekking en afstand houden van de ouders. Zeker tijdens die eerste dagen zal dit extra aandacht vergen. Iedereen heeft wat tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.”

Ouders die hun kinderen voorlopig toch nog thuishouden, moeten tijdens de duur van de coronamaatregelen niet betalen voor de afwezigheidsdagen. Die ouders verliezen ook geen respijtdagen.