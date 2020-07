Mondmasker verplicht op zaterdagmarkt in Turnhout Toon Verheijen

17 juli 2020

10u49 0 Turnhout Bezoekers aan de zaterdagmarkt in Turnhout zullen vanaf morgen 18 juli verplicht een mondmasker moeten dragen. De stad voert die beslissing in omdat de veiligheidsafstand van anderhalve meter niet altijd gegarandeerd kan worden. In Herentals en Mol werd die beslissing vorige week al genomen.

“Bij drukke momenten blijkt dat in sommige wachtrijen aan marktkramen de afstand van 1,5 meter niet voldoende gerespecteerd kan worden”, zegt schepen van onder meer Foren en Markten Francis Stijnen (CD&V). “Daarom verplichten we alle klanten om een mondmasker te dragen wanneer zij naar de markt komen. Bewaren van afstand is een belangrijke vuistregel om het coronavirus niet verder te verspreiden, maar op de markt is dat wel wat moeilijker.”

Aanpassingen

De andere richtlijnen die opgelegd worden, blijven ook van kracht. In de marktzone geldt eenrichtingsverkeer, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt. Het aantal klanten op de markt wordt beperkt tot maximaal 1 klant per 1,5 meter kraam. “Door de oplegging van het eenrichtingsverkeer in combinatie met de omvang van de Turnhoutse zaterdagmarkt ontstond er een lang parcours om af te leggen”, zegt Stijnen. “Verschillende bezoekers stelden ons de vraag om de route in te korten of het eenrichtingsverkeer op te heffen. De stadsdiensten hebben dit bekeken en vanaf zaterdag zullen er twee doorsteken voorzien worden. Bezoekers kunnen dan een kortere route nemen. We hopen dat we hiermee zowel de klant als de marktkramers tegemoetkomen en iedereen kan genieten van onze wekelijkse markt. De openbare toiletten in het stadhuis blijven ook open op zaterdag van 7.30 tot 18 uur.”