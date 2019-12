Moeraseik van 12 ton maakt Turnova groener Jef Van Nooten

16u48 1 Turnhout Op het centrale plein van Turnova prijkt sinds enkele dagen een grote boom. Het is één van de maatregelen om de site te vergroenen. In de eindfase van Turnova komt er nog een groen speelplein aan de kant van Akkerpad.

De boom die werd geplant is 17 meter hoog en weegt 12 ton. Om de boom op de juiste plaats te krijgen was een speciaal transport met een telescoopkraan nodig. “De plaats voor de boom lag al lang op voorhand vast. In de ondergrondse parking werd hiervoor een groot gat van 5 op 5 meter uitgespaard. Om de zware telescoopkraan te dragen, werden er steunen geplaatst in de ondergrondse parking”, zegt Mathé Heeren. “We kozen voor een moeraseik. Dat is een Amerikaans eikensoort die het goed doet in stedelijke omgevingen en al sinds begin de 19de eeuw in Europa wordt aangeplant. De boom heeft een mooi blad dat in de herfst mooi bruinrood kleurt. Uiteindelijk wordt deze gigant meer dan 20 meter hoog en bijna even breed, de ruimte die we hier op het plein volop hebben voorzien. In de zomer wordt het een gezellige plek om in de schaduw te zitten. Bovendien druipt hij niet en is hij niet aantrekkelijk voor ongedierte als de processierups.”

Het Academieplein in Turnova is grotendeels afgewerkt, met grote vakken met bloeiende vaste planten en enkele bomen die schaduw geven. “In de eindfase van Turnova komt er nog een groen speelplein aan de kant van Akkerpad. Het centrale P.J.Brepolsplein is vooral een winkelplein, met de nieuwe grote boom met zitbank errond. De kleinere pleintjes aan Otterstraat en het nieuwe Theaterpleintje krijgen ook nog een boom in het voorjaar.”