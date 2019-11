Miraneau for Life bouwt ‘het warmste terras’: “Foodstands, live muziek en kinderanimatie” Jef Van Nooten

07 november 2019

13u34 7 Turnhout Brasserie Miraneau in Turnhout organiseert op maandag 11 november een event in het kader van Music for Life. De opbrengst gaat naar vzw Het Vierkant Wieltje.

Het event dat Miraneau organiseert bestaat uit twee luiken: ‘Spaghetti for Life’ en ‘Het Warmste Terras’. “Vanaf 12 uur kan men tijdens zes verschillende shiften spaghetti komen eten. Dit deel van het event vindt binnen in onze brasserie plaats. Hiervoor diende men vooraf in te schrijven en ondertussen zijn zo goed als alle shiften volzet met in totaal méér dan 600 inschrijvingen”, zegt Dominique Segers van Miraneau.

Verwarmde tent

Als tweede luik van het event wordt het terras van Miraneau die dag omgetoverd tot ‘het warmste terras van Turnhout’. “Ons terras zal overdekt worden met een grote verwarmde tent met daarin een bar, foodstands, live muziek, kinderanimatie en tombola”, aldus nog Dominique Segers. “Ons warmste terras is open vanaf 12 uur Van 13.30 uur tot 15.30 uur hebben we kinderanimatie met ondermeer kindergrime en een ballonartiest. Ook zal er een suikerspinmachine staan.”

De foodstands op het terras bieden wafels, verse soep, hamburgers en kibbeling aan. Om 16 uur is er een optreden van Metejoor, vanaf 19 uur staat Push op het podium. De opbrengst van heel de dag gaat naar vzw Het Vierkant Wieltje, een vereniging die is opgericht opgericht door een groep ouders die de toekomst van hun jongvolwassen kinderen met een beperking willen uitbouwen.

De toegang tot ‘Het Warmste Terras’ van Miraneau is gratis.