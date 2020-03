Minderjarige opgepakt voor gewelddadige overval op nachtwinkel in stadscentrum Jef Van Nooten

02 maart 2020

16u45 7 Turnhout De politie heeft een minderjarige opgepakt voor een gewelddadige overval zaterdagnacht op een nachtwinkel in het centrum van Turnhout.

Eén dag nadat de politie in Turnhout vrijdagavond werd geconfronteerd met een gewapende overval op een nachtwinkel langs de Turnhoutsebaan in Kasterlee, werd in de nacht van zaterdag ook een nachtwinkel in het centrum van Turnhout het slachtoffer van een overval. “In de nacht van zaterdag op zondag werd, kort na 01.00 uur, een nachtwinkel in het centrum van Turnhout het doelwit van een gewelddadige overval”, klinkt het bij de politie. “De overvallers vluchtten meteen na de feiten weg, maar een van hen kon even later al door de politie worden gevat.”

Jeugdrechter

De opgepakte verdachte is nog minderjarig. “Hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Antwerpen, die gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen nam”, besluit de politiewoordvoerder.

Onderzoek

De Politie Regio Turnhout zet het onderzoek naar beide overvallen intussen verder en spoort ook de andere verdachten nog op. Wie meer informatie heeft over een van deze overvallen, wordt gevraagd dit te melden bij de Politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800/25.101.