Minder oproepen voor storm Dennis dan voor storm Ciara voor Hulpverleningszone Taxandria Toon Verheijen

16 februari 2020

20u40 0

De Hulpverleningszone Taxandria heeft uiteindelijk zo'n 275 oproepen gehad voor storm Dennis. Iets na 20 uur stonden er nog zo'n 65 oproepen in de wachtrij. “Er is dus nog een stevige piek geweest tussen 18 en 20 uur”, zegt bevelvoerder Luc Faes. “Kort na 20 uur is het aantal oproepen wel stilgevallen en worden er ploegen teruggeroepen naar de kazerne. Maandag worden de minder dringende zaken afgehandeld die nu door de duisternis niet lukken.”

Ter vergelijking: tijdens storm Ciaria kreeg de Hulpverleninsgzone Taxandria 400 oproepen.