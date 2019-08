Minder licht en geluid op foor: “Eindelijk zonder stress naar de kermis” Jef Van Nooten

21 augustus 2019

15u57 12 Turnhout Het prikkelarme moment op de kermis heeft woensdagmiddag veel mensen naar de foorkramers op de Grote Markt gelokt. “Het is bijzonder fijn dat we nu zonder al die prikkels en stress naar de kermis kunnen komen”, zegt Annelien Van Delm.

Het initiatief waarbij de kermisattracties enkele uren de felle lichten doven en de luide muziek dempen wordt erg gesmaakt door de inwoners van Turnhout. Veel mensen – jong en oud, met en zonder beperking – trokken woensdagmiddag naar de augustusfoor. Er waren nog wel flikkerennde lichtjes te zien, maar veel minder en feller dan normaal. En er was nog wel muziek te horen, maar veel zachter dan normaal. “Het is niet prikkelvrij, wel prikkelarm”, zegt Sam Hufkens van stad Turnhout.

Leefgroep Klaproos

Onder de vele bezoekers woensdagmiddag ook leefgroep Klaproos van vzw Muylenberg. Zij genoten zichtbaar van hun bezoek aan de kermis. “Het geluid en het licht was gedempt”, vertelde Annelien Van Delm na afloop van hun bezoek. “Dat is veel beter voor ons. Zo kunnen we beter met elkaar praten. Ook vorig jaar ben ik naar de kermis geweest. Maar toen was er wel veel licht en geluid. Dit jaar is het dus veel plezanter. Door mijn autisme en epilepsie geven de lichtjes en het geluid heel veel stress. Dat is lastig voor mensen met een beperking. Het is bijzonder fijn dat we nu zonder al die prikkels en stress naar de kermis kunnen gaan. Hopelijk wordt dit initiatief volgend jaar herhaald.”