Militair spektakel en groots concert herdenken 230 jaar Slag van Turnhout Jef Van Nooten

30 september 2019

14u51 2 Turnhout Eind oktober is het precies 230 jaar geleden dat 300 mensen sneuvelden tijdens de ‘Slag van Turnhout’. Die verjaardag wordt op 19 oktober gevierd met een groot re-enactmentspektakel op het Warandeplein, gevolgd door een muziekstuk dat speciaal werd geschreven voor deze 230ste verjaardag. “60 muzikanten en 80 zangers brengen de Slag van Turnhout terug tot leven”, klinkt het.

Eerst even wat geschiedenis: op 27 oktober 1789 hebben patriotten het Oostenrijks leger verslagen in Turnhout. Die historische gebeurtenis staat 230 jaar later nog altijd gekend als de ‘Slag van Turnhout’. “Het Oostenrijks leger had er al een mars van Lier naar Turnhout opzitten. De troepen waren vermoeid toen ze in Turnhout aankwamen”, zegt historicus en Turnhouts schepen Francis Stijnen. “In een dikke mist verzamelden de patriotten op de Grote Markt. De Oostenrijkse troepen werden de Gasthuisstraat in gelokt en dan vanuit verschillende hoeken aangevallen.”

Vuurwerk

Inwoners van Turnhout hadden kort voordien al vuurwerk laten knallen zodat de Oostenrijkers dachten dat de patriotten kanonnen hadden. “Het Ootenrijkse leger werd verslagen. De Gasthuisstraat lag bezaaid met lijken: 200 Oostenrijkers, 80 patriotten en 20 burgers lieten het leven tijdens de Slag van Turnhout”, vervolgt Francis Stijnen. “Dat heeft een grote impact gehad op de bevolking. Om die reden én omdat we als Turnhoutenaren fier mogen zijn dat we het Oostenrijks leger hebben teruggedrongen, is het belangrijk dat de Slag van Turnhout herdacht wordt.”

Dertig jaar geleden vond een grote herdenking plaats naar aanleiding van de 200ste verjaardag. Op negen plaatsen in de stad werd toen een herdenking opgevoerd. Op 19 oktober wordt de 230ste verjaardag uitgebreid herdacht. Hoogtepunten van de herdenking: een re-enactment op het Warandeplein en een muzikaal event in de Schouwburg.

“De samenwerking tussen de Turnhoutse Patriotten en drie Waalde regimenten zorgt voor een uitzonderlijk spektakel op de groenzone van de Warande”, zegt Chris Van Wijnsberghe, voorzitter van de vzw Slag van Turnhout. “Na die militaire exercitie begeleiden de Patriotten de geïnteresseerden naar de Grote Markt voor een hulde aan de twee monumenten voor de gesneuvelden van de Slag van Turnhout, in de tuin van de Sint-Pieterskerk.

Gratis spektakel

Het militaire spektakel start om 13.30 uur en is gratis. Om 15 uur vindt in de Warande ook nog een unieke muzikale viering plaats. Het comité voor de herdenking van de Slag van Turnhout werkte hiervoor samen met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, en verscheidene andere verenigingen. “Hans Aerts heeft een cantate gecomponeerd op een tekst van Wim Paeshuyse. Zestig muzikanten en tachtig zangers van twee Turnhoutse koren (Pizzicanto en De Vedel) brengen de Slag van Turnhout terug tot leven in die nieuw gecomponeerd muziekstuk.”

Voor het muzikale luik van de herdenking van de Slag van Turnhout betaal je 8 euro. Tickets zijn te verkrijgen aan de balie van de Warande. In de Warande opent die dag ook een expo van Alle Prima, met onder meer een groepskunstwerk rond de Slag van Turnhout.