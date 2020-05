Miko en Mivas maken mondmaskers met koffiefilters Jef Van Nooten

11 mei 2020

09u15 0 Turnhout Koffiebranderij Miko uit Turhout heeft de handen in elkaar geslagen met maatwerkbedrijf Mivas uit Lier. Samen produceren ze mondmaskers met filters gemaakt van koffiefilterpapier.

Mivas is een maatwerkbederijf dat werk verschaft aan personen met een arbeidsbeperking. Door de coronacrisis moest het bedrijf net als de Turnhoutse koffiebranderij Miko het werk tijdelijk neerleggen. “Maatwerkbedrijf Mivas focust zich onder andere op verpakkingswerk en allerhande activiteiten. Omdat een aantal activiteiten voorlopig uitgesteld zijn, werd op de site in Lier een nieuw naaiatelier opgezet”, zegt Frans Van Tilborg, CEO van Miko. “Hier gaan de maatwerkers aan de slag om mondmaskers te maken en filters uit koffiefilterpapier. Koffiebranderij Miko stapt mee in dit mooie initiatief en levert gratis biocomposteerbare koffiefilters op rol. Deze worden door Mivas per vier op maat geseald en passen perfect als filter in het mondmasker.”

3.000 mondmaskers

In eerste instantie worden 3.000 mondmaskers gemaakt voor het personeel van Mivas. “Op termijn en afhankelijk van de vraag kan dit uitgebreid worden naar gemeenten, bedrijven en particulieren”, besluit Frans Van Tilborg.