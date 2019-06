Michel en zijn Braziliaanse verloofde na drie jaar inreisverbod weer samen: "Als ze nu nog altijd niet geloven dat onze liefde echt is, weet ik het niet meer” Jef Van Nooten

01 juni 2019

06u21 0 Turnhout Drie jaar nadat Elisabete Santos Lacerde (39) gedwongen werd gerepatrieerd, landt de verloofde van Michel Van Eyck (53) zaterdag opnieuw op Zaventem. In 2016 kreeg het koppel een etiket van schijnhuwelijk opgeplakt. Drie jaar en vier reizen naar Brazilië later zijn ze nog altijd dolverliefd en doen ze een nieuwe poging om te trouwen.

In augustus kennen ze elkaar vijf jaar. Michel Van Eyck uit Turnhout leerde de Braziliaanse Elisabete Santos Lacerde in augustus 2014 in Graceland kennen aan het graf van hun grote idool, Elvis Presley. In februari 2015 reisde Elisabet een eerste keer naar België. De vonk sloeg over. Toen ze een tweede keer naar België kwam, vroeg Michel haar ten huwelijk. Hun sprookje veranderde echter al snel in een hel. De ambtenaar van de burgerlijke stand in Turnhout vermoedde een schijnhuwelijk. Ook na een onderzoek bleef bij de bevoegde instanties het vermoeden van een schijnhuwelijk overeind. De Braziliaanse verloofde van Michel werd opgesloten in een gesloten asielcentrum en op 24 mei 2016 naar Brazilië gerepatrieerd. Ze kreeg er een inreisverbod van 3 jaar bovenop.

Inreisverbod

De relatie tussen Michel en Elisabet leek ten dode opgeschreven, maar echte liefde overwint alles. Drie jaar lang hadden ze elke dag contact met elkaar via skype. Michel trok ook vier keer maandenlang naar Brazilië om bij zijn verloofde te kunnen zijn. En dit keer is het Elisabet die het vliegtuig op stapt. Een week nadat haar inreisverbod verlopen is, komt ze terug naar België. "Drie jaar lang heb ik naar dit moment uitgekeken. Zaterdag om 10.30 uur is het eindelijk zover. Dan landt Elisabet in Zaventem", glundert Michel Van Eyck.

Elisabet mag in principe 90 dagen in ons land blijven. Tijd genoeg om een huwelijk te regelen. Maar dan moet de burgerlijke stand van de stad Turnhout dit keer wèl het licht op groen zetten. "Als ze nu nog altijd niet geloven dat onze liefde echt is, weet ik het niet meer", vertelt Michel. "We hebben een stevig dossier in handen. We kennen elkaar bijna 5 jaar. De voorbije 3 jaar ben ik vier keer naar Brazilië gevlogen om samen te kunnen zijn. Twee keer nam ik 3 maanden loopbaanonderbreking, de andere twee keer stapelde ik al mijn verlofdagen op. Wanneer ik niet in Brazilië was, hadden we dagelijks contact via skype. En Elisabet heeft nu haar vast werk opgezegd om naar België te komen. Dat doe je toch niet zomaar."

En toch is Michel er niet helemaal gerust in. Ook zijn advocaat liet al weten dat er waarschijnlijk opnieuw een onderzoek zal volgen. "Als we mogen huwen van de ambtenaar van burgerlijke stand in Turnhout is dat meteen het einde van al onze problemen. Als hij niet akkoord gaat, begint heel het scenario van vorige keer opnieuw. Maar het enige dat we willen is bij elkaar zijn voor de rest van ons leven", zegt Michel Van Eyck.

Bewijzen

"Als we opnieuw geen toestemming krijgen, hebben we geen toekomst in België. Want dan zie ik niet in hoe we het ooit wel toestemming zullen krijgen. We hebben bewijzen genoeg dat onze liefde echt is. Als ze het nu niet geloven, gaan ze het binnen 2 of 3 jaar ook niet geloven. Dan zal ik over een aantal jaren - wanneer ik op prepensioen kan gaan - naar Brazilië moeten verhuizen. Want ook bij een nieuwe weigering zal onze relatie niet stoppen. Dat kan gewoon niet."