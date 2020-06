Met spandoek en ukelele: leerkrachten Heilig Graf delen diploma’s uit aan voordeur Jef Van Nooten

27 juni 2020

15u33 0 Turnhout Een traditionele proclamatie behoorde dit jaar niet tot de mogelijkheden. De zesdejaars van basisschool Heilig Graf Tramstraat in Turnhout kregen daarom een ‘proclamatie@home’ voorgeschoteld. Leerkrachten trokken met de fiets langs de huizen van alle kinderen.



Kinderen van het zesde leerjaar kijken altijd erg uit naar hun proclamatie. Het is hèt moment waarop ze de lagere school achter zich laten en naar een middelbare school mogen trekken. Door het coronavirus kunnen dit schooljaar geen traditionele proclamaties worden gevierd. “Veel ouders bij elkaar brengen voor dit mooie moment met receptie is nog geen optie, maar één van de leerkrachten kwam met een origineel idee: ‘Wat als we nu eens on tour gingen en een proclamatie@home deden?’”, vertelt Sarah Lauwerysen, woordvoerster van het Heiig Graf.

Zaterdagmiddag begonnen leerkrachten van het zesde leerjaar, de directeur, de turnleerkrachten en enkele andere leerkrachten aan een tweedaagse fietstocht langs alle kinderen die dit jaar afzwaaien in de Tramstraat. “Met een spandoek en ballonnen, ukelele, oorkondes, een leuk cadeautje én uiteraard het felbegeerde diploma, voor een plechtige diploma-uitreiking van ongeveer een kwartier”, vertelt Nico De Visscher, leerkracht van het 6de leerjaar.

Afscheid

Deze bijzondere proclamatie is het sluitstuk van een ongewoon schooljaar voor de leerlingen én leerkrachten. “Corona verplichtte ons om plots anders les te geven, creatiever te denken en te handelen dan we ooit moesten doen. We trekken dit graag door tot de laatste schooldag, om ook deze kinderen het afscheid te geven dat ze echt verdienen.”