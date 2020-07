Memorabel afscheid van ‘Tante Ann’ in kleuterschool Sint-Jozefcollege Beekstraat: “We gaan ze missen” Toon Verheijen

01 juli 2020

De laatste schooldag is er eentje geworden voor in te kaderen voor ‘Tante Ann’ van de Beekstraat. Ann Peeters was bijna dertig jaar lang de poetsvrouw en de ‘boterhammenjuf’ van de kleuterschool van het Sint-Jozefcollege in de Beekstraat. Ze kreeg een heus afscheidsfeest en alle kleuters kwamen verkleed als poetsvrouw of als bouwvakker. Dat laatste was dan weer een verwijzing naar de nieuwe toekomst voor de school. Het gebouw in de Beekstraat wordt immers afgebroken. Het grootste deel zal afgebroken worden en de kapel wordt gerenoveerd zodat de charme van onze school blijft. De kleuters zullen in september met drie klassen aansluiten in de lagere school in de Pieter de Nefstraat en vijf klassen trekken naar een oud herenhuis in de Herentalsstraat. Na de verbouwingen keren de kleuters terug naar de vertrouwde locatie.