Meisje lichtgewond na val tijdens death ride op Grote Markt Jef Van Nooten

25 mei 2019

19u43 8 Turnhout Een meisje is vrijdagavond twee meter naar beneden gevallen tijdens een death ride op de Grote Markt in Turnhout. Ze liep lichte verwondingen op.

Thomas More organiseerde vrijdag de elfde editie van City Kickx op de Grote Markt, een avontuurlijk evenement dat begeleid wordt door de laatstejaarsstudenten van de hogeschool. Naast een pamperpaal om te beklimmen, is vooral de death ride vanuit de kerktoren een blikvanger. Vrijdagavond liep het mis met die death ride. Vlak voor het einde van de ‘rit’ viel een meisje twee meter naar beneden. Getuigen dachten dat het ongeval gebeurde omdat de kabel afknapte, maar dat bleek niet het geval. Het ongeval zou veroorzaakt zijn omdat de musketon waarmee deelnemers aan de kabels worden vastgemaakt in de omgekeerde richting is vastgeklikt. Na contact met een andere musketon die tegen het einde dient als rem, is de eerste musketon van de kabel losgekomen.

Het meisje liep slechts lichte verwondingen op. Na een controle mocht ze het ziekenhuis terug verlaten.