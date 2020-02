Meisje (17) al bijna week vermist Jef Van Nooten

19 februari 2020

14u55 4 Turnhout De politie in Turnhout heeft een opsporingsbericht verspreid voor een meisje van 17 jaar. Het meisje is vermist sinds 13 februari.

“Politie en parket zijn op zoek naar dit 17-jarig meisje”, luidt het opsporingsbericht. “Ze is op donderdag 13 februari vertrokken in Turnhout. Ze is 1m50 tot 1m60 groot en slank van gestalte. Ze is mogelijks drager van een zwarte lange hoofddoek, zwarte jas, blauwe bloemenrok en zwarte schoenen.”

Wie het meisje gezien heeft of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/25 101 of opsporingen@politieregioturnhout.be