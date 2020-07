Marktkramers niet tevreden met nieuwe doorsteken op zaterdagmarkt: “Veel minder bezoekers passeren nog langs ons kraam” Wouter Demuynck

19 juli 2020

18u06 0 Turnhout Enkele marktkramers van de Turnhoutse zaterdagmarkt zijn niet bepaald opgezet met enkele wijzigingen die in het circulatieplan zijn doorgevoerd. Sinds afgelopen zaterdag kunnen bezoekers een verkorte route nemen middels twee doorsteken, maar een aantal kramen vallen bij die route uit de boot.

De markt in Turnhout zag er zaterdag enigszins anders uit. Voor het eerst waren mondmaskers verplicht en waren er twee doorsteken, waarmee bezoekers een kortere route kunnen nemen, voorzien. De doorsteken kwamen er op vraag van marktkramers en bezoekers aangezien er door het eenrichtingsverkeer een lang parcours was ontstaan op de omvangrijke zaterdagmarkt.

Kramen overslaan

Enkele marktkramers zijn echter ook misnoegd door de nieuwe maatregel. Die zorgt er immers voor dat bezoekers hun kramen, die als laatste op de route van de markt tussen de Gasthuisstraat en het stadhuis staan, kunnen overslaan om een kortere route richting de uitgang te nemen.

“Bij de route die eerst gold, had elke marktkramer evenveel recht om te verkopen omdat mensen de hele route moesten volgen”, zegt marktkramer Luc Bruurs. “Nu zijn er echter een 25-tal kramen waar de mensen niet langsgaan. Ofwel zet je de hele markt open zodat de mensen vrij kunnen rondlopen, ofwel behouden we de eerdere route.”

Meer in- en uitgangen

Ook marktkramer Stefan Van Gistel voelt zich benadeeld door de wijziging. “Voor corona stonden wij op een van de beste plekken waar de bezoekers altijd voorbij komen, maar nu komen ze helemaal niet meer voorbij ons. Net voor de mensen tot bij ons komen, staat er aangegeven dat ze de verkorte route rechtdoor kunnen nemen om de markt te verlaten”, aldus Van Gistel.

“Die volledige eerste route moest weliswaar ook veranderen, want er waren soms mensen die enkel naar mij komen voor bepaalde planten en de hele route moesten afleggen. En we hebben al een wat ouder publiek. De verkoop werd daardoor elke week slechter, maar die route was tenminste eerlijker dan wat we nu hebben. Voor mij zouden ze veel meer in- en uitgangen mogen voorzien. Alle bezoekers moeten nu toch een mondmasker dragen en in de winkel lopen ze ook door elkaar, hier zit je opgesloten alsof je in de Efteling zit.”

Marktkramer Marc Van Den Bergh stelt eveneens voor om de eerste route te behouden. “Dat is de meest faire regeling. Ofwel halen we alle nadarhekken binnenin de markt weg terwijl de omheiningen aan de buitenkant wel blijven. Zo kan iedereen vrij rondlopen en dan moeten we rekenen op de burgerzin dat iedereen een mondmasker draagt en voldoende afstand houdt.”

Klachten

Schepen van Markten Francis Stijnen (CD&V) benadrukt dat de doorsteken er kwamen na verschillende klachten, van zowel marktkramers als bezoekers, over de lange route. “Voor mensen die niet goed te been zijn is dat hele parcours afleggen niet evident en ook marktkramers meldden ons dat klanten niet meer naar hun kraam kwamen. Anders hadden we deze maatregel ook niet ingevoerd.”

“De bezoekers kunnen nog altijd overal komen, maar je kan nu inderdaad die lus aan het stadhuis afsnijden om je sneller naar de uitgang te begeven. Het is ook zo dat je op een normale markt ook niet langs alle kramen hoefde te passeren, met het verplichte parcours was dat een uitzonderlijk gegeven. Hoeveel mensen die kortere route hebben genomen hebben we niet geteld, maar in die lus staan toch wel enkele interessante kramen die hun vaste bezoekers hebben. De mensen weten ook wie waar staat, want de kramen staan al weken op dezelfde plaats”, aldus Stijnen, die de maatregel wel wil evalueren.

“Het enige alternatief is evenwel om de kortere route weer te sluiten. De hekken binnenin wegnemen mag niet, want een bepaalde looprichting is verplicht. Extra in- en uitgangen zijn dan weer niet controleerbaar, het is nu al een heel werk om de telling te doen en stewards erbij te zetten.”