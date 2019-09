Manneken Pis verkleed als ‘Turnhoutse joker’ Jef Van Nooten

25 september 2019

13u24 0 Turnhout Manneken Pis in Brussel heeft woensdagmiddag een Turnhouts ‘jasje’ aangekregen. Om de 50ste verjaardag van het Nationaal Museum van de Speelkaart te vieren, werd Manneken Pis omgetoverd tot een joker.

Het Museum van de Speelkaart pakte de verkleedpartij van de toeristische trekpleister groots aan. Een grote Turnhoutse delagatie trok met de trein naar Brussel om het jokerkostuum in te huldigen. “Manneken Pis symboliseert het spottende, ‘zwanzende’, karakter van de stad Brussel. In de 15de eeuw speelde hij een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening van de stad. De garderobe van Manneken Pis omvat meer dan 1.000 kostuums die bewaard worden in het museum in de Brusselse Eikstraat. Het gloednieuwe jokerkostuum is gemaakt door couturenaaister Nora Smets”, klink het.

De Turnhoutse delegatie trok in stoet ban het Brusselse stadhuis naar Manneken Pis. De Kaartreuzen van Turnhout gingen voorop. Na de inhuldiging werd een vat Schuppenboer van Het Nest aangesloten en gedronken.