Man steelt auto met tweedehands apparaatje van 230 euro Jef Van Nooten

22 november 2019

Een 41-jarige man riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar voor de diefstal van een auto in de Warandestraat in Turnhout. Het apparaat om de wagen open te krijgen en te starten, had hij voor 230 euro gekocht op een tweedehandsbeurs in Polen.

De eigenaar van een Mazda CX5 woonden op 4 oktober een voorstelling bij in de Warande in Turnhout. Na afloop ontdekten ze dat hun wagen die in de Warandestraat geparkeerd stond, verdwenen was. De auto kon later onderschept worden in Tilburg. De 41-jarige dief moest zich vrijdag voor de rechtbank verantwoorden voor de autodiefstal. “Het apparaat om de auto te hacken had hij aangekocht op een tweedehandsbeurs in Polen”, zegt de openbare aanklager. “Hij had er 230 euro voor betaald en wilde naar eigen zeggen eens uittesten of het apparaat werkte.”

Vonnis op 6 december.