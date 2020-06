Man spuwt tot vier keer toe in gezicht van treinbegeleider: politie verspreidt beelden om verdachte te vinden Jef Van Nooten

22 juni 2020

18u19 6 Turnhout Een man heeft zondagochtend in het station in Turnhout tot vier keer toe in het gezicht van een treinbegeleider gespuwd. Het incident gebeurde nadat de treinbegeleider de man er attent op maakte dat een mondmasker verplicht is op het perron.

De politie in Turnhout heeft via sociale media beelden verspreid van het spuwincident. De politie hoopt de man zo te kunnen identificeren. “Een man spuwde er gisterochtend (zondag, red.) kort na 8 uur tot viermaal toe in het aangezicht van een treinbegeleider, nadat die de verdachte er attent op maakte dat het dragen van een mondkapje verplicht is op het perron”, klinkt het bij de politie. “De verdachte is vermoedelijk 30 tot 35 jaar oud en van vreemde origine. Hij had donkere, langere haren. Op het moment van de feiten droeg hij een jeansbroek en een lichtkleurige, geklede vest met daaronder een T-shirt.”

Steegje

Meteen na het spuwincident vluchtte de man via de Merodelei weg. Daar liep hij een steegje in dat naar de Molenstraat leidt. Wie de man op de beelden herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/25.101 (optie 1) of via opsporingen@politieregioturnhout.be.