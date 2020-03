Man riskeert celstraf voor toebrengen van slagen en verwondingen aan baby’tje van zes maanden oud Toon Verheijen

10 maart 2020

13u05 0 Turnhout Een man uit het Turnhoutse riskeert een (voorwaardelijke) gevangenisstraf van twintig maanden voor het mishandelen van zijn kind nu bijna vier jaar geleden.

Het kindje was op het moment van de feiten in 2016 een half jaar oud. De man was met het baby’tje naar het ziekenhuis gereden en daar werden verwondingen vastgesteld die niet zomaar van een val konden komen. “De beklaagde hing eerst een warrig verhaal op, maar bekende daarna wel dat hij het kind door elkaar had geschud en in de zetel had laten vallen om daarna wel pap te maken”, zegt openbaar aanklaagster Patty Broeckx. “De feiten gebeurden na een huilbui van het baby’tje. De letsels aan het hoofd had het kind opgelopen door in de zetel op de harde houten rand te vallen. De verdachte mag dan wel gehandeld hebben uit een gevoel van onmacht, maar hij mag nog altijd blij zijn dat de gevolgen nu jaren later niet al te ernstig zijn.”

De verdediging betwist de feiten niet. “Mijn cliënt schaamt er zich ook over. Hij stond er op dat moment alleen voor omdat de moeder was opgenomen. Hij kon het even niet meer aan. Hij beseft dat zijn reactie volledig verkeerd was en hij zal moeten leren leven met wat hij gedaan heeft. Hij is door de feiten ook al zijn vrienden en familie verloren.” Uitspraak op 6 april.