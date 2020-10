Man riskeert 18 maanden cel voor aankoop methanol: “Gekocht om zonneweringen te ontsmetten” Toon Verheijen

02 oktober 2020

15u08 0 Turnhout De Nederlander Jamal B. riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden omdat hij enkele maanden geleden werd betrapt in het bezit van 25 liter methanol. Volgens het parket om drugs mee te maken, maar dat lacht de beklaagde weg. “Ik gebruik het om rolluiken mee te ontsmetten op ons bedrijf”, klinkt het.

De politie kreeg enkele maanden geleden een melding van doe-het-zelfzaak Brico dat er een klant een opvallend grote hoeveelheid methanol had gekocht. Doe-het-zelfzaken hebben al geruime tijd een afspraak met de politie dat ze bij opvallende aankopen van bepaalde producten de politie briefen omdat die producten dikwijls gebruikt worden voor de aanmaak van synthetische drugs of vloeibare XTC bijvoorbeeld. “De politie kon het voertuig dankzij de ANPR-camera’s snel tegenhouden”, zegt openbaar aanklaagster Hanne Van Loy. “Hij verklaarde dat hij uit gemakzucht een heleboel had gekocht voor het bedrijf waarvoor hij werkte. Dan moest hij niet zo dikwijls naar de winkel rijden. Maar met 25 liter van dat product, kan je heel wat drugs aanmaken.” Het parket vordert een gevangenisstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.000 euro.

Geen bewijzen

Volgens de verdediging schiet het openbaar minister met een bazooka op een mug en is er helemaal niets aan de hand. “Mijn cliënt werkt voor een bedrijf dat zonneweringen plaatst en ze gebruiken de methanol om dingen te ontsmetten”, zegt meester Karolien Van de Moer. “Zijn baas bevestigt dat ook. De materialen in de wagen die gelinkt kunnen worden aan een cannabisplantage? Dat kan, maar daar wordt hij zelfs niet voor vervolgd. Er zijn volgens ons onvoldoende bewijzen.” Uitspraak op 30 oktober.